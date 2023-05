Kermis Velp immaterieel erfgoed

VELP – De viering van Koningsdag in Velp is officieel erkend als Immaterieel Erfgoed. Dinsdag 24 april zijn in het centrum van het dorp drie bordjes onthuld met hierop meer tekst en uitleg.

De bordjes hangen op de Overtuin, op het plein voor het Gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan en op het Burgemeester Brandtplein. Hierop is te lezen dat Koningsdag in Velp door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is erkend als Immaterieel Erfgoed. De bordjes zijn voorzien van een QR-code, die verwijst naar een korte film over hoe de viering van Koningsdag in Velp wordt georganiseerd. Hier zijn tientallen vrijwilligers van ruim vijftien verenigingen bij betrokken.

Pilot

Het bordje op de Overtuin werd onthuld door Mary en Marnix Heersink, bewoners van kasteel Biljoen. De familie Heersink had bij een royale donatie aan het KIEN als voorwaarde had gesteld dat Velp en Hummelo als pilotproject moesten dienen. Dat hield in dat dit Velpse project intensief werd begeleid en dat Velpse vrijwilligers vorig jaar op Koningsdag uitgebreid zijn geïnterviewd en gefilmd.

Marnix Heersink legde uit dat hij, en zijn familie, dankbaar zijn dat zij in Velp mogen wonen en dat zij het belangrijk vinden om te helpen om de (culturele) historie van Velp te bewaren en graag huidige projecten ten behoeve van de Velpse samenleving willen steunen. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden is de familie dankbaar voor de betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente Rheden en Velp in het bijzonder.

Marco van Baalen, directeur van het KIEN, benadrukte het belang van het bewaren en in ere herstellen van Nederlands Immaterieel Erfgoed. Hij overhandigde Mary Heersink en voorzitter Gety Hengeveld van Velp voor Oranje de zilveren penning die is uitgegeven ter ere van tien jaar Koningsdag. De penningen werden geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt, in samenwerking met Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Foto: Theo Jansen

Foto: Marnix en Mary Heersink onthullen het bordje op de Overtuin