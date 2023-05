Indien mogelijk verplicht parkeren op eigen terrein in Doesburg

DOESBURG – Vanaf 1 februari 2024 verandert de parkeersystematiek in Doesburg. Om de lange wachtlijsten voor parkeervergunningen te verkorten en het systeem eerlijker, kloppender en transparanter te maken, gaan het toewijzingssysteem en de indeling van de vergunningszones op de schop.

Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat iedereen die in de binnenstad woont een auto (vlak)bij huis moet kunnen parkeren. Er wordt één parkeervergunning per adres verstrekt en wie op eigen terrein, in een garage of op een oprit, kan parkeren, kan geen aanpraak maken op een parkeervergunning. De adressen met eigen garage of oprit worden volgens de gemeente Doesburg zorgvuldig en transparant in kaart gebracht, met aandacht voor de individuele situaties van bewoners. Vanaf juni wordt er contact gelegd met de bewoners op wie een nieuwe situatie van toepassing lijkt te zijn. Samen worden de (on)mogelijkheden onderzocht en besproken.

Er worden in het jaar 2023 nog geen vergunningen ingetrokken. De doelgroepen die in aanmerking komen voor een vergunning, blijven ongewijzigd. Dit zijn bewoners, aannemers, mantelzorgers, bedrijven en hulpverleners. De regels worden hier en daar wel aangescherpt of beperkt.

Vanaf 2024 zijn vergunningen niet meer beperkt geldig voor een klein gebied of een straat. De binnenstad wordt opgedeeld in zes zones, de schil wordt één zone. Zo wordt voorkomen dat men in een bepaalde straat nu op de wachtlijst staat voor een vergunning, terwijl in een naastgelegen straat een nieuwe bewoner direct in aanmerking komt voor een parkeervergunning. De vergunningen worden vanaf 1 februari 2024 verstrekt via een online uitgiftesysteem en staan op kenteken.

De gemeenteraad neemt op donderdag 25 mei een besluit over de nieuwe werkwijze. Op maandag 8 mei is dit onderwerp al besproken in de commissie VROM.