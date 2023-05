Gevelsteen Overbeek teruggevonden en te zien in De Paperclip

VELP – De verloren gewaande gevelsteen van het voormalige Kasteel Overbeek in Velp is weer terecht. De steen uit 1770 werd al vele jaren als verloren beschouwd, na eerder verricht speurwerk zonder resultaat. Uiteindelijk is de steen teruggevonden in een opslag.

De speurtocht naar de gevelsteen werd weer actueel, door de achtergrondinformatie bij de tentoonstelling ‘Muurankers en Gevelstenen’. Cees Ursum vertelt: “Voor deze tentoonstelling, die vanaf zaterdag 13 mei te zien is in Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp, was ik op zoek naar zoveel mogelijk achtergrondinformatie bij jaartallen op muurankers en gevelstenen in de zeven dorpen van de gemeente Rheden. Dit alles in het kader van 450 jaar Rheden. Zo kwam ik in het boekwerk ‘Trekken door de zeven van Rheden’ van Herma Smit een foto tegen van een gevelsteen die tijdens de afbraak van het Huis Overbeek in 1906 naar Museum Arnhem zou zijn overgebracht vanwege zijn historische betekenis. Die steen, of een afbeelding ervan, moest vanzelfsprekend ook aandacht krijgen in de tentoonstelling.”

In Museum Arnhem bleek die gevelsteen echter niet meer aanwezig en verdere gegevens ontbraken. Meerdere verbouwingen, niet meer passend in de collectie, het ontbreken van historische gegevens werden opgegeven als redenen voor het ontbreken van de gevelsteen. “Meestal wordt een item dan enkele jaren in een depot opgeslagen, totdat het ook daar verdwijnt”, zegt Ursum. Zo kwam de steen wederom in een andere opslag terecht. “Een medewerker wist wel te vertellen dat ook daar regelmatig opruimrondes hadden plaatsgevonden en dat vooral niet-gedocumenteerd bouwmateriaal naar de Monumentenwacht gaat.”

De Monumentenwacht in Valburg is een organisatie die historische bouwmaterialen in een opslag heeft liggen, ten behoeve van instanties of particulieren die oude panden zo authentiek mogelijk willen restaureren. “Ik heb contact opgenomen en een foto gestuurd. Ongelofelijk, ik werd al binnen een uur teruggebeld. De steen bleek daar al zestien jaar te liggen. Overigens op het punt om daar definitief afgevoerd te worden. Toen ik vertelde over de inhoud van de tentoonstelling wilde de medewerker de steen met alle plezier in bruikleen beschikbaar stellen en zelfs definitief afstaan als wij er een geschikte bestemming voor wisten te vinden”, vertelt Cees Ursum.

Tijdens de tentoonstelling ‘Muurankers en Gevelstenen’ in De Paperclip krijgt de steen een ereplaats tussen de andere unieke gevelstenen. Daarna wordt hij mogelijk op een passende plek in Velp weer ingemetseld. De expositie is vanaf maandag 5 mei tot eind juni te bezichtigen in het Ontmoetingscentrum in Velp.