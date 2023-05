Geschiedenis van Het Dierense Veer komt samen in boek

DIEREN – Het Dierense Veer is voor veel inwoners én bezoekers aan het dorp een van de mooiste plekjes van Dieren. Al sinds 1269, maar waarschijnlijk zelfs langer, wordt op die plek een veerdienst over de IJssel onderhouden. Schrijver Wencel Maresch dook in de geschiedenis van het veer en bundelde zijn bevindingen in het boek ‘Het Dierense Veer – Steeds Voorwaarts’.

“Geboren in het oude Dieren, bracht ik veel tijd in mijn jeugd door in de omgeving van het veer”, schrijft Maresch in zijn voorwoord. “De pont, genaamd Steeds Voorwaarts, het haventje, de veerstoep, de af en aan rijdende voertuigen, het had allemaal een enorme aantrekkingskracht op mij en mijn vriendjes.” Hij noemt mooie herinneringen; vissen bij de plek waar het riool in de IJssel stroomde en in de roeiboten van veerbaas Frits Wiegman klimmen. “Als hij eenmaal wist dat je als Zeeverkenner de rivier en de scheepvaart kende, mocht je een bootje huren. Dat kostte een gulden per uur”, weet Maresch nog, die met evenveel plezier terugkijkt op het hutten bouwen op de strandjes tussen de kribben en op latere leeftijd het lanterfanten aan de loswallen.

Nog steeds trekt het veer veel mensen. “Zeker op mooie dagen en bij hoog water trekt het veer steeds heel veel mensen. Toeristen en Dierenaren”, aldus Maresch. “Je kunt de Doesburgse Martinitoren zien, de kerk van Olburgen, de molen van Rha.” De schrijver roemt de ‘skyline van Dieren, mooi te zien als vanuit de Achterhoek over de Dierenseweg naar het westen rijdt. “Niet voor niets diende het veer als decor voor de tv-serie De Brug, die zich in de jaren 30 van de vorige eeuw afspeelde.”

Het viel Maresch op dat het Dierense Veer weliswaar regelmatig wordt genoemd in boeken over de historie van Dieren, maar dat er nog nooit een volledig boek is verschenen. En dat terwijl er volgens de schrijver, die ook zelf al meerdere uitgaven over de lokale geschiedenis publiceerde, toch echt genoeg te vertellen valt over deze oversteek. Aanleiding voor een nieuwe publicatie, met dit keer alle aandacht voor het Dierense Veer. Maresch beschrijft in zijn boek de rijke geschiedenis van het veer. “Aanvankelijk werd er gevaren met roeiboten en vrij varende pontons, tegenwoordig met een gemoderniseerde gierpont genaamd Steeds Voorwaarts.” Maar niet alleen de geschiedenis en de pont komen aan bod. Ook vertelt Maresch over de veermannen, over de IJssel, het dorp Olburgen op de oostelijke over, economische en recreatieve activiteiten bij het veer, het oude veerhuis en gevaarlijke situaties rond de pont en de veerstoep. Het resultaat is een boek van ruim honderd pagina’s met bijna tweehonderd, soms unieke, afbeeldingen.

Maresch zal ‘Het Dierense Veer – Steeds Voorwaarts, zaterdag 17 juni om 10.30 uur presenteren, uiteraard aan het veer. Deze dag wordt hier de IJsseldag gehouden, een festival vol activiteiten die te maken hebben met de rivier. ‘Het Dierense Veer – Steeds Voorwaarts’ is daarna verkrijgbaar bij Read Shop en Primera Dieren en te bestellen via wencel.maresch@planet.nl.

Het Dierense Veer rond 1905