Gelre-team klaar voor zesde deelname aan Roparun

DIEREN – Acht lopers, 550 kilometers en zoveel mogelijk euro’s voor het goede doel. Met een team van 22 deelnemers doet de Dierense atletiekvereniging Gelre komend Pinksterweekend mee aan de Roparun, een estafetteloop van vliegveld Twenthe in Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam.

Het is de zesde keer dat een team van AV Gelre meedoet aan de Roparun, een evenement dat prima past bij een atletiekvereniging met veel enthousiaste hardlopers. Teams lopen in estafette een route van 550 kilometer voor het goede doel. De laatste keer dat Gelre meedeed, is al weer een paar jaar geleden, maar het vuurtje is altijd blijven smeulen. José Verlaan liep vorig jaar mee met een team van haar werk en zij was de aanstichter om bij AV Gelre weer een team samen te stellen. “Toen we eenmaal weer bij elkaar kwamen, was de beslissing heel snel genomen”, vertelt ze lachend. Een eerste inventarisatie onder oud-deelnemers leverde al snel een heel aantal teamleden op en later werd de club compleet gemaakt.

Paar uurtjes slaap

In totaal bestaat het Roparun-team van AV Gelre uit 22 mannen en vrouwen. Hiervan zijn er acht lopers, verdeeld over twee teams. “De lopers rennen om de beurt, onder begeleiding van twee fietsers. De andere drie rijden mee met een busje, zodat ze elkaar steeds kunnen afwisselen. Na 4 uur is het andere team aan de beurt en is er tijd om te eten, voor een massage en misschien een paar uurtjes slaap”, legt navigator en teamcaptain Gerard Jansen uit. “Dat betekent dat er naast lopers en fietsers ook chauffeurs nodig zijn, masseurs en cateraars. We slaan ons basiskamp elke keer op een nieuwe locatie op, zo dicht mogelijk bij waar de lopers op dat moment zijn. Dat kamp moet tijdig worden verplaatst, zodat alles klaar staat bij de wissel van de groep lopers.” Een hele logistieke operatie, die tot de minuut is gepland en voorbereid.

Veiling

Doel van de Roparun is om zoveel mogelijk geld op te halen voor goede doelen die bijdragen aan de missie van de achterliggende stichting: ‘leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Om ook een mooie bijdrage te kunnen leveren is het Gelre-team al maanden bezig met inzamelen, de teller staat inmiddels op een kleine 10.000 euro. “We hebben loten verkocht voor de Roparun-verloting, met een kraampje op de Koningsdagmarkt in Velp gestaan, een veiling gehouden en een pubquiz”, somt navigator Roel Verlaan op. “Daarnaast hebben heel veel mensen spontaan een bijdrage gedaan.” Ook veel bedrijven hebben het Dierense team gesteund. Soms met een financiële bijdrage, zoals Reon, Rijneveld en de klanten van First Lady in Eerbeek, maar soms ook in natura. “Zo krijgen we alle voedingsmiddelen van de Albert Heijn en Spar in Dieren”, zegt Gerard Jansen. “Daar zijn we heel erg blij mee.”

Tranen

Het wordt afzien. “Een weekend met heel weinig slaap, maar ook met heel veel plezier”, zegt loper Ingrid Rijneveld. “Het is heel erg mooi om dit met zijn allen te doen. Er komt ongetwijfeld een moment waarop je denkt ‘waarom ben ik hieraan begonnen’. Maar we steunen elkaar en als er iemand doorheen zit, helpen we. Het is echt een teamprestatie waarin iedereen een onmisbaar aandeel heeft.”

“Vanaf de start loopt alles op één brok adrenaline”, voegt José Verlaan nog toe. “En als we dan met zijn allen op de Coolsingel staan, is dat een enorme ontlading en komen ongetwijfeld de tranen. Ook omdat iedereen een persoonlijke reden heeft om dit te doen. Iedereen heeft een eigen verhaal en een persoonlijke band met de goede doelen.”

Doorkomst in Duiven

Gelre Roparun Team 161 start zaterdag 27 mei om 13.10 uur vanaf Vliegveld Twenthe in Enschede en verwacht maandagmiddag 29 mei rond 14.00 uur aan te komen op de Coolsingel in Rotterdam. Wie het team wil aanmoedigen, kan dit onder andere doen in Duiven, waar rondom de doorkomst van de Roparun een heel feest is georganiseerd. Gelre verwacht hier zaterdagavond rond 23.00 uur met het team te passeren. Het team kan worden gevolgd via facebook.com/roparunteam.gelre en roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/161. Op deze site kan ook nog steeds worden gedoneerd en is ook meer informatie te vinden over de goede doelen die de Stichting Roparun steunt.