Foi, foi: De reiger

Bartus en Toos wonen an de rand van ut darp. Ze hadden un mooie tuin, maar ut was un grote wens van Bartus um in de tuin ok un mooi viever te hebben. Bartus wol d’r ene metselen en niet dat klooiwark met dat plastic. “Niks weerd”, zei hee. “Want a’j ut kloar heb, is zo’n viever zo weer lek. Ie heb dan weer un pense met wark um dat weer goed te kriegen. As ik un viever make dan goa ik die gewoon metselen um un goeie dichte te kriegen.”

In de zommer zol dat gebeuren. Hee was wel gien bouwvakker, maar had twee rechtse handen en kon van alles maken. Un paar dingen mos hee vroagen an un buurman, die d’r ok goed verstand van had. Ut was nog un heel spul um alles bie makere te kriegen. Ok ut uutgraven van de viever was un beste klus. Bartus ging an ut wark met de viever. Ut viel um bar tegen, want in oe eentje an ut wark holt arg op. Eerst ut materiaal kloar leggen, specie maken en alles goed uutzetten. Ut metselen duren heel wat langer dan Bartus dach.

Maar ut ging varder noa wens. Af en toe kwam Toos is effen kieken en ok de buurman kwam langs um wat adviezen te geven. Bartus was arg benieuwd of de viever helemoal waterdichte zol wèzen, want anders was alles veur niks ewes. Dat mos hoast wel, want hee had alles volgens de veurschriften edoan. Noa un paar dagen kon ut water d’r in en ja heur Bartus had goed wark eleverd. Alles zat potdicht. Gien druppel kon d’r deur hen. Doar konden vissen mooi schik in hebben. Ze hadden um ezeg effen te wachen met de vissen d’r in te doen, want de specie mos uut ewark wèzen. Bartus kon d’r hoast niet mee wachen. Hee ging wieter met ut anleggen um de viever en natuurlijk mossen d’r ok waterplanten in, want ut water dreigen anders hartstikke gruun te wörden; dat had hee oaveral al ezeen.

Eindelijk kwam de dag dat hee vissen kon halen bie un tuincentrum. Hee wist hoast niet wat hee mos kiezen, maar hee kreeg de road eerst maar wat goedkope goudvissen te kopen. Van Toos moch hee later veur zien veurjoardag wat duren kopen. Bartus d’r mee noa de viever. Wat hadden de beestjes meteen un schik. Maar wat keek Bartus hellig toen hee de volgende dag bienoa alle vissen missen. Verduld d’r was al un reiger ewes. Doar zol hee wel is effen un stöksien veur steken. Hee ging d’r meteen op uut um un nepreiger te kopen, want dat was ut beste middel, zeien ze. Lèvensecht zoals die bie de viever stond. Noe zol dat rotbeest wel weg blieven. Maar de volgende margen toen ze an de koffie waren zei Toos: “Kiek is noa buuten: twee reigers bie de viever!” Bartus vloag oaverende en vluuken wat en pakken un grote keie um noa de reiger te gooien. Hee mikken en wat gebeuren d’r? Un reiger vloag weg en zien gekochte (nep)exemplaar lag in gruuzels. “Wat kunt ze zo’n vogel toch levensecht noamaken”, mopperen hee nog toen hee de ravage opruumen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wie niet tevrèden is met watte hef, is ok niet tevrèden met watte wil