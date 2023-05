Eerste groep jongeren rondt Jong & Meer af

BRUMMMEN – Een eerste groep jongeren heeft het programma Jong & Meer van Stichting Welzijn Brummen (SWB) afgerond. Jongeren die een voorbeeld willen worden voor hun buurt of wijk en anderen willen motiveren en activeren om ook een positieve bijdrage te leveren, leerden in tien modules alles over hun eigen kwaliteiten en die van een ander. Samen werkten zij toe naar het uitvoeren van een maatschappelijk evenement.

Jennifer Männl (19) en Zoë van Weperen (20) hebben de tien modules van het Jong & Meer met succes doorlopen. “Ik loop nu een jaar stage bij Stichting Welzijn Brummen (SWB) en tijdens mijn stage werd ik gevraagd om mee te doen aan het programma. Dit leek mij wel heel interessant en gezellig, juist omdat je in een groep bezig bent”, vertelt Jennifer.

Het programma bestaat uit tien modules. De eerste zes gaan over kwaliteiten en hoe rollen in een groep werken. “Een onderdeel hiervan is dat je je eigen leerplan vertelt. Je geeft een presentatie over jezelf en vertelt hoe je bent opgegroeid, maar ook wat je zoal hebt meegemaakt en hoe jou dat heeft gevormd”, vertelt Zoë. “Tijdens die presentatie en de gesprekken die daaruit volgen, kom je erachter dat heel veel jongeren van deze leeftijd wel ergens moeite mee hebben. En dat zie je niet aan de buitenkant. Mede daarom is het zo hard nodig om meer te organiseren voor jongeren, om ze van die bank af te krijgen.”

Maatschappelijke activiteit

De laatste vier modules van Jong & Meer gaan het over het inzetten van ieders kwaliteiten voor het organiseren van een maatschappelijke activiteit. Deze activiteit of evenement wordt samen met de groep opgezet. “Je hebt een budget om rekening mee te houden. Vervolgens ga je met elkaar bedenken, hoe gaan we dat doen, wat hebben we nodig en wat gaan we organiseren. Zo werk je echt naar het evenement toe en hebben we, als het goed is, overal over nagedacht”, legt Zoë uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een skatewedstrijd op de skatebaan, een Cruyff Court-toernooi of een buurtbarbecue. De officiële opening van de skatebaan in Brummen, woensdag 3 mei, was ook georganiseerd door deelnemers van Jong & Meer, in samenwerking met het jongerenwerk van SWB.

Weinig te beleven

Na die tien modules zit het Jong & Meer programma erop, krijgen de deelnemers een certificaat en mogen zij zichzelf ‘young leader’ noemen. Het doel van Zoë en Jennifer is om activiteiten te blijven organiseren voor jongeren in Brummen. “Voor kinderen is er in Brummen wel veel te doen. Zo zijn er speeltuinen en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Voor de jongeren in Brummen is dat heel anders. Je gaat al snel naar een plaats buiten Brummen om wat te ondernemen. We hebben zelfs geen terras of iets om gezellig met elkaar te zitten,” vertelt Jennifer. Zoë en Jennifer hopen meer jongeren zover te krijgen om zelf iets te organiseren, in plaats van er alleen maar iets van vinden dat er niks te doen is.

Aanmelden

Het Jong & Meer-programma is een samenwerking tussen Spectrum Elan, Sportkompas, Maakplaats the Villa en het jongerenwerk van Stichting Welzijn Brummen. Jongerenwerker Sjoerd Botschuyver is nauw betrokken bij de jongeren die het Jong & Meer-programma volgen. “Als jongerenwerker werf ik jongeren bij bijvoorbeeld verenigingen en sportclubs en vraag of zij het traject willen volgen. Zodra we een grote groep hebben, kunnen we weer van start. Maar jongeren kunnen zich ook zelf opgeven. Zowel individueel als samen met een groep. De groep die het programma nu heeft afgerond, waren allemaal onbekenden van elkaar en zij hadden echt een goede klik met elkaar”, aldus Sjoerd.

Jongeren die graag meer willen weten over Jong & Meer, het werk van de jongerenwerkers of graag een activiteit willen organiseren in Brummen, kunnen contact opnemen via Instagram @jongerenwerkers_swb of s.botschuyver@welzijnbrummen.nl.

De jongeren van Jong & Meer, met helemaal rechts Jennifer Männl en links naast haar Zoë van Weperen