Eerbeek, Loenen en Dieren vieren samen Halloween

REGIO – De viering van Halloween, die in Eerbeek al jaren een groot succes is, wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De organisatie van Actief Eerbeek kiest ervoor om de verbinding aan te gaan met naastgelegen dorpen Dieren en Loenen, waarbij de stoomtrein de rode draad vormt.

Het Halloween-event in Eerbeek is ooit ontstaan als jubileumviering van MTB-club Last Gear en begon als een spannende fietstocht. In no time was dit evenement uitgegroeid tot een feest voor het hele dorp, met een parade, run en vooral nog steeds die fietsroutes, waarbij buurten en bedrijven zorgden voor spannende en griezelige taferelen. Het hele dorp werd omgetoverd tot ‘ghost town’.

De organisatie is inmiddels overgenomen door de stichting Actief Eerbeek en daar is besloten het dit keer over een andere boeg te gooien. De MBT-tour gaat van het programma, maar er komt veel moois voor terug. “We willen de dorpen verbinden. Twee weekenden lang rijdt de stoomtrein heen en weer en is er in de gebieden rondom de stations van alles te doen”, vertelt Ronald Redegeld. “Op zaterdag 21 oktober is er een verbinding met Loenen, op zaterdag 28 oktober met Dieren. Op beide dagen rijdt de trein van 14.00 uur ’s middags tot 23.00 uur ’s avonds, om iedereen, jong en oud, de gelegenheid te geven de activiteiten te bezoeken. De activiteiten zijn overdag leuk voor de kinderen en ’s avonds wat spannender.”

Wandelroute

Wat er allemaal precies te doen zal zijn, daar wordt nog hard aan gewerkt. Wel is al duidelijk dat in Dieren de Halloween-kermis centraal staat en dat in Loenen op het MOB-complex van alles te doen is. Ook komt er sowieso weer een parade. Actief Eerbeek heeft speciaal voor dat doel een enorme carnavalswagen met een kameel aangekocht, die door een kunstenaar en een groep vrijwilligers wordt omgetoverd tot een spectaculaire draak. Tussen Loenen en Eerbeek komt een wandelroute en natuurlijk is er op en rondom de VSM-stations van alles te zien en doen. “Mensen of verenigingen die een bijdrage willen leveren aan de invulling hiervan, zijn van harte welkom”, zegt Redegeld. “Zo heeft bijvoorbeeld Eerbeekse Boys al aangegeven iets te willen organiseren, maar is er ook een verhalenverteller die langs de wandelroute wil staan en komt er een kleurwedstrijd op de scholen.”

Meehelpen

Daarnaast doet Redegeld een oproep voor vrijwilligers. “We hebben al heel veel mensen die helpen, maar kunnen er nog wel honderd gebruiken. Er is zoveel te doen: opbouwen en afbreken, verkeer regelen, schminken, pr, noem maar op. Iedereen die mee wil helpen is welkom, we kunnen samen wel bekijken waar iemand het best in is.” Tot slot zijn ook sponsoren meer dan welkom. “We willen een mooi evenement organiseren voor deze drie dorpen en dat kost nou eenmaal geld. En mocht er iets overblijven, dan gaat dat, net zoals vorige jaren, naar goede doelen. Bijvoorbeeld naar verenigingen die een steentje hebben bijgedragen. Zo wordt Halloween een feest voor en door iedereen.”