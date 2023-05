Een Stief Kwartiertje: Steens des Aanstoots

Het is niet alleen die grote steen des aanstoots, maar drie lagen gestapelde gebakken rivierklei, waar ze in Dieren-West tegenaan zijn gelopen; hun hersens trillen nog na van de schok. De gestapelde stenen blijken een flat met drie woonlagen te bevatten die de gemeente op het oude hockeyveld wil bouwen en de buurt- en wijkbewoners vinden die veel te hoog gegrepen. Het gaat hun uitzicht en bevattingsvermogen te boven. De gemeente kan de boom in met dat plan, is het algemene gevoel, want naast in de omgeving passende huizen zou een relatie met het naastgelegen bos veel natuurlijker zijn. Weliswaar wonen nagenoeg alle protesteerders in stenen huizen, maar de kunst is om een goede verhouding tussen wonen en omgeving te creëren en inmiddels weten we dat dit een van de lastigste opgaven is in dit kleine landje. Het oude hockeyveld in Dieren-West is zo’n klein landje.

Met de verplaatsing van het hockeyveld naar de andere kant van het sportcomplex Het Nieuwland kon er een andere bestemming gezocht worden voor het braakliggende terrein. Nu is het inmiddels een algemeen erkende opvatting dat in een dergelijke situatie de mensen die in de omgeving wonen waar aan de infrastructuur gesleuteld gaat worden, ook hun zegje mogen doen in de veronderstelling, vaak zelfs verwoord in een belofte, dat er naar hen geluisterd wordt. Anders hoef je het ook niet te vragen, is de volgende voor de hand liggende opvatting. De bewoners, verenigd in de wijkraad, hebben dat als brave burgers ook gedaan. Ten gemeentehuize ging men ook ambtelijk aan de slag, waarna bij het bekendmaken van de beide plannen er sprake was van struikelpartijen over de grote hoeveelheid stenen, die de gemeente opgestapeld had. De wijkraad vond dat er weinig met hun inbreng was gedaan en er vielen gepeperde uitspraken als onacceptabel, onzinnig, te kolossaal, overlast door verkeersbewegingen en uiteraard stikstof; kortom, men vond het stukje natuur dat in het gemeentelijk plan overbleef een aalmoes. Er werd veel uit de wijkkast gehaald om het heilloze plan van de gemeente te torpederen en men smeedde nog een eigen plan dat inhield dat men wel verder wilde praten met de gemeente maar dan ten kantore van de Raad van State in Den Haag. Uiteraard moet worden afgewacht of de hoeveelheid stenen van de gemeente, die vijftig appartementen en tien tiny houses moet aankleden, dan gestapeld mogen blijven, maar de wijkraad rekent op het gezonde verstand in Den Haag, al liggen daar volgens de heersende opvattingen ook nogal wat stenen des aanstoots.

Inmiddels erkent de gemeente dat de buurt in het proces beter meegenomen had moeten worden. Het is het bekende inzicht achteraf, hoewel in alle coalitieakkoorden, niet alleen in Rheden maar in het hele land, de communicatie met inwoners als prioriteit wordt aangegeven. In de praktijk blijkt dat er vaak nog hogere prioriteiten zijn en de huidige woningnood is er daar een van, met in dit geval voor de gemeente het bijkomende voordeel: hoe hoger de flat, hoe hoger de onroerendezaakbelasting.

Het probleem zit ‘m in het algemene geworstel bij zowel de landelijke als lokale overheid om met bewoners op grond van een gezamenlijke analyse over de heersende maatschappelijke noden tot een voor iedereen gewenst besluit te komen. Dat vergt van alle partijen een open opstelling.

De overheid struikelt echter nog vaak over de stenen des aanstoots die ze zelf heeft neergelegd en overstijgt daarmee de ezel die zich slechts eenmaal daaraan stoot.

Desiderius Antidotum