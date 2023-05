Een check voor scootmobiel én bestuurder

VELP – Paul uit Velp manoeuvreert met het grootste gemak zijn scootmobiel in een ruimte die de berging onder zijn appartement moet voorstellen. Hij krijgt de opdracht hier te keren en doet dat vlotjes. “Als oud-vrachtwagenchauffeur moet ik dat toch ook kunnen”, roept hij lachend. Ook de rest van het parcours met slalommen en smalle gangetjes legt hij dan ook vlekkeloos af.

Paul is één van de deelnemers aan de scootmobieldagen, die maandag 1 en dinsdag 2 mei zijn gehouden in Velp. Alle scootmobielrijders uit Velp zijn uitgenodigd voor een bezoek aan sporthal De Dumpel.

Medewerkers van Kersten Hulpmiddelen kijken hun voertuig na en doen zo nodig kleine reparaties. Een ergotherapeut helpt bij een goede houding en geeft tips voor goed in- en uitstappen. Wmo-consulenten van de gemeente en medewerkers van maatschappelijke organisaties als de Stichting Stoer, Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden en Rozendaal (MVT) en Incluzio vragen de bestuurders hoe het met ze gaat. “Het sociale stukje van deze dag is heel belangrijk. Veel mensen vinden het fijn om hun verhaal te doen en wij kunnen checken of de mensen zich nog goed kunnen redden of misschien hulp nodig hebben”, vertellen de medewerkers.

Ook Paul doet graag zijn verhaal. Om medische redenen maakt hij gebruik van een scootmobiel en dat viel hem in het begin best zwaar. “Ik schaamde me, moest echt een drempel over”, vertelt hij. “Maar de scootmobiel heeft me zoveel gebracht. Ik heb mijn vrijheid terug en kan er overal mee naartoe. Ik zou echt tegen iedereen willen zeggen: maak er gebruik van. Het is er, je hebt er recht op en het levert je zoveel op!”

Foto: Linda Peppelman

Scootmobielbestuurder Paul legt vlekkeloos het oefenparcours af