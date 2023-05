Drie dagen jubileumkermis in Loenen

LOENEN – De Groenendaalseweg in Loenen wordt er elk jaar speciaal voor afgezet: de Loenense kermis. Dit jaar is het drie dagen feest op donderdag 18, vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei. Het feest krijgt dit jaar een bijzonder tintje omdat de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen, ook wel Oranjevereniging genoemd, 75 jaar bestaat.

Alle leden zijn woensdag 17 mei uitgenodigd voor een gezellige receptie, van 19.30 tot 22.00 uur in de feesttent. Er wordt dan uitbundig getoost op het feit dat de Oranjevereniging die nu al driekwart eeuw bestaat.

Op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, begint het volksfeest, ook wel Loense Karmse wordt genoemd. Voor de jeugd van de basisscholen is er om 13.30 uur in de feesttent een theatervoorstelling van Tijl Damen Interactief Muziektheater. Ook is er wat lekkers voor de kinderen en krijgen zij gratis kaartjes voor de attracties.

Voor de fietsliefhebbers is een puzzeltocht uitgezet door de Loenense natuur. De start is tussen 14.30 en 15.00 uur bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. De beste deelnemer krijgt een plekje bij de ballonvaart. Daarnaast geeft de Loenense Oranjevereniging vijf plaatsen in de ballon weg aan leden. Zij kunnen tussen 15.30 en 17.30 uur een gratis lot afhalen in de feesttent. De trekking is om 17.45 uur.

De kermisattracties zijn vanaf 14.30 uur geopend. Vanaf 14.30 uur verzorgt DJ Rinke in de feesttent de muziek.

Vrijdagmorgen 19 mei is het vroeg dag voor de Loenenaren die meedoen aan het vogelschieten. Om 7.45 uur verzamelen de schutters, de koningen van 2022 en muziekvereniging OLTO bij de Wilhelminalinde bij de RK Kerk. Om 8.00 uur vertrekt de stoet naar het schietterrein aan de Loenerschepersweg. Om 8.30 uur lossen de twee koningen van vorig jaar de eerste schoten. Er wordt weer geschoten met de ouderwetse voorladers. Er mag alleen geschoten worden na het inleveren van een inschrijfformulier. Na afloop is er een groot schuttersfeest in de feesttent.

’s Avonds is er om 20.00 uur Kermisbal in de feesttent met de bekende band Daredevils. De toegang is vrij. Om 22.30 uur is er een groot spetterend en knallend vuurwerk op het feestterrein aan de Groenendaalseweg.

Zaterdag 20 mei is het vogelschieten voor de Loenense vrouwen, ook bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Om 10.00 uur beginnen de vrouwen met het schieten. Niet met (zware) voorladers maar met buksen. De animo om mee te doen is ieder jaar groter, daarom wordt er weer op twee vogels geschoten. De muziek tijdens het vogelschieten wordt verzorgd door DJ De Keet.

Met een Kermisbal met de zeskoppige band Popgunnn, dat voor een daverend feest in de tent gaat zorgen, worden de Jubileum Volksfeesten 2023 ’s avonds afgesloten. De toegang is vrij.

kermisloenen.nl