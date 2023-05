Doesburgers met open armen ontvangen in Oeganda

DOESBURG – Een aantal Doesburgers heeft begin maart een werkbezoek gebracht aan Luweero, Oeganda. Door dit werkbezoek hebben zij een duidelijker beeld gekregen van welke uitdagingen er nog liggen in het nieuwe gebied rond Kamira. De doelstelling blijft om de mensen daar een beter toekomstperspectief te bieden. Het oprichten van een paar nieuwe microkredietgroepen lijkt het effectiefste middel.

Een belangrijke constatering tijdens het bezoek was dat de samenwerking tussen de vijf microkredietgroepen uitstekend functioneert. Ze kunnen in het Luweero-gebied vanaf 2024 op eigen benen staan en hoeven dus geen financiële ondersteuning meer te krijgen.

Positieve verandering

De bouw van de twee- en driekamerwoningen is goed uitgevoerd en ze voldoen uitstekend. De renovatie van enkele scholen is keurig uitgevoerd en heeft een heel positieve invloed op de kinderen, de onderwijzers en de bewoners. De opening van de nieuwe school, als vervanging van de zeer bouwvallige school, was een bijzondere beleving. In een bijzonder arm gebied een nieuwe school neerzetten, geeft een positieve stimulans, meldt de Doesburgse groep. “De mindset van de bevolking is in positieve zin aan het veranderen door de zichtbare succesvolle activiteiten. Ze zien dat er mogelijkheden zijn om hun levensomstandigheden en die van hun kinderen te verbeteren.”

Project gaat door

Ook zagen de Doesburgers dat leden van de farmersgroep al mooie, flinke koolvelden hebben. De acht geplaatste grote watertanks zorgen niet alleen voor een grote tijdsbesparing, maar ook voor minder gezondheidsproblemen. Ook kunnen de groentetuintjes bij langdurige droogte water krijgen. In de planning voor 2023 is de bouw en verbouw van een school in Kisittala weer een nieuwe uitdaging.

Daarnaast wordt ook gestart met het opzetten van een imkeropleiding en ondersteuning bij de aanschaf van gereedschap en bijenkorven. Het verhoogt de biodiversiteit en ook heel belangrijk: het inkomen van de deelnemers. Een imker uit Doesburg ondersteunt hierbij.

Het solar lights project gaat ook door. Drie ledlampen, een zonnepaneel, aansluitsnoeren en een flinke accu worden aan de mensen aangeboden voor 38 euro. Ze betalen de helft van dit bedrag in drie jaar terug en kunnen dan voor het eerst het licht aan doen als het donker wordt.

oeganda-doesburg.nl