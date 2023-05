Culturele Zondag in teken van het Hanzejaar

DOESBURG – In 2023 viert Doesburg samen met acht andere Hanzesteden in het oosten van Nederland het Hanzejaar. Ook de Culturele Zondag doet hier aan mee. Tijdens de culturele route van 4 juni staat een aantal adressen in het teken van dit bijzondere jaar. Bezoekers zijn welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Belangstellenden kunnen om 13.00 uur en 15.00 uur in galerie De Veerpoort een bijzondere lezing bijwonen. Arjan Ligtenbarg vertelt dan over de relatie tussen de Hanze en de Nedersaksische taal. Uiteraard spreekt hij in het dialect, maar zo duidelijk dat ook niet-dialectsprekers alles goed kunnen volgen. De toegang is gratis. Aanmelden kan via veerpoortdoesburg@gmail.com.

In galerie Op het Trepken is werk te zien dat gerelateerd is aan de Hanze. De steden, de huizen, het water, beweging en reflectie. Het kunstwerk van de maand heet ‘Ode aan de IJssel’. In Atelier aan het Putpad is extra expositieruimte gecreëerd. Behalve haar woonkamer heeft Anne van der Meiden haar voormalige werkruimte in de schuur ingericht met schilderijen en tekeningen van eigen hand

Ook bij de papiermakerij Doesburg staat alles in het teken van het Hanzejaar. Er wordt papier geschept van oude lompen, dat bedrukt kuan worden bij Historische boekdrukkerij De Arend. Een leuke activiteit voor de kinderen. Beide deelnemers hebben een mooi Hanzegedicht op handgeschept papier van lompen met watermerk van c-paper gemaakt, die in beperkte oplage te koop zijn.

In Historische Boekdrukkerij De Arend zullen Arie Niks en Ina Timmer in Hanzekledij de rondleidingen verzorgen. Teven wordt er gedrukt met zeer Oud Hollandse loden letters. Hiervoor is een oud gedicht gevonden met een wijsheid die ook nu nog steeds van toepassing is. Natuurlijk vindt het drukken plaats op handgeschept papier, net zoals in de Hanzetijd.

Tijdens de Culturele Zondag zijn er bij Podium Doesburg twee klassieke concerten, die worden geprogrammeerd in samenwerking met het conservatorium van ArtEZ University of the Arts in Zwolle. De musici zijn gevorderde talenten van de afdeling klassieke muziek van ArtEZ. De concerten duren 30 tot 45 minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 4 juni gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl