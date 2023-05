Competitie en jeugdcursus bij visvereniging De Rietvoorn

DIEREN – De Dierense Hengelaarsvereniging de Rietvoorn bestaat al bijna een eeuw, maar is nog steeds springlevend. Zo start komende week de viscompetitie en gaat in mei de cursus voor de jeugd weer van start.

Op maandag 1 mei gaan de competitiewedstrijden weer van start. Er wordt wekelijks gevist in het Apeldoorns-Dierens kanaal. Deelnemers zijn meer dan welkom. “We hopen op vissers die gezellig met ons willen meevissen”, zegt het bestuur, dat graag meer hengelaars aan de waterkant wil krijgen. Er is een enquête uitgezet onder de leden om te peilen hoeveel belangstelling er is en welke voorkeuren er zijn onder zowel recreatieve als wedstrijdvissers. “Deze enquête zijn we nog aan het uitwerken. Onder andere hiermee willen we zorgen dat de vereniging een gezonde toekomst krijgt.”

Aanmelden voor deelname aan de competitie op maandagavond kan nog tot maandagmiddag 17.00 uur bij Corbeek Tweewielers of bij secretaris Marcel van de Burg via sec.derietvoorn@hotmail.com.

Om de jeugd kennis te laten maken met de hengelsport, gaat in mei de jeugdcursus weer van start. Jongens en meiden leren daar niet alleen welke vissen er zijn en welk voer ze het best kunnen geven, maar ook bewust omgaan met de natuur en hoe ze de vis moeten behandelen als zij die eenmaal hebben gevangen. De cursus start op dinsdag 16 mei tussen 19.00 en 20.30 uur met een theorieavond in wijkcentrum De Drieschaar aan de Meidoornlaan in Dieren. Op dinsdagen 23 en 30 mei gaan de deelnemers naar buiten. Dan wordt er van 18.30 tot 20.00 uur gevist in de vijver in Dieren Noord-Oost, bij de Iepenhof.

De cursus is bedoeld voor jongens en meiden van 8 tot 14 jaar. Wie zelf geen visspullen heeft, kan een hengel en tuigjes lenen van de vereniging. Ook voor aas en lokaas wordt gezorgd. Iedereen kan meedoen, ook kinderen die nog geen lid zijn of nog nooit hebben gevist. Deelname is gratis.

Aanmelden voor de jeugdcursus kan bij Discus Tropica aan de Spankerenseweg 2, bij Corbeek Tweewielers aan de Wilhelminaweg 15c of bij secretaris Marcel van de Burg via sec.derietvoorn@hotmail.com. Vermeld bij aanmelding naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres (eventueel van de ouders).

derietvoorndieren.mijnhengelsportvereniging.nl