Business & Shopping: Inloopdag bij Gelders Restauratie Centrum Velp

VELP – Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) timmert, samen met het GraafschapCollege, al jaren aan de weg om restauratiespecialisten op te leiden. Belangstellenden voor de opleiding Technicus Hout Restauratie MBO 3 BOL/BBL zijn dinsdag 16 mei tussen 10.00 en 17.00 uur welkom op een inloopdag.

Er is dringend behoefte aan nieuwe restauratiespecialisten en in Gelderland is een groot tekort aan vakmensen. Dat terwijl zo’n 34.000 Gelderse monumenten afhankelijk zijn van vakmanschap. Goed opgeleide restauratiespecialisten zijn keihard nodig om ons culturele erfgoed te behouden voor de toekomst. “Alleen de beste vakmensen kunnen monumenten restaureren en toekomst geven. Wij leiden gekwalificeerde restauratiespecialisten op en stomen ze klaar voor het restauratievak”, aldus directeur Jan Gersen.

Studenten aan de opleiding Technicus Hout en Restauratie leren het echte vakmanschap: restauratie-timmeren in theorie en praktijk. Daarnaast leren zij moderne restauratietechnieken en omgaan met nieuwe materialen. Ook komen softskills aan bod, zoals communicatie. Jan Gersen licht toe: “De opleiding is een maatwerk-opleiding die je kunt volgen in BOL en BBL. De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Je leert het vak door stage te lopen of te werken bij de Gelderse Kennis en Kunde-bedrijven.”

Bezoekers aan de open dag krijgen een rondleiding met bezoek aan de werkplaats. Er zijn docenten aanwezig om mee in gesprek te gaan. Zo krijgen zij een goede indruk van de opleiding Technicus Hout en Restauratie en van de sfeer waarin de lessen worden gegeven. Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor schoolverlaters VO/MBO/HBO en omscholers die creatief met hout willen werken en willen leren hoe ze het echte ambacht, houtverbindingen en -constructies in monumenten kunnen toepassen. Maar ook timmerlieden en productiemedewerkers kunnen deze opleiding volgen als specialisatie in het restauratievak.

De open dag is dinsdag 16 mei tussen 10.00 en 17.00 uur bij het Gelders Restauratiecentrum aan de Florijnweg 3 in Velp. Ook buiten deze inloopdag kunnen aankomende restauratiespecialisten een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met Roy Jansen via royjansen@geldersrestauratiecentrum.nl of 06-36318123.

Foto: Jacques Kok

geldersrestauratiecentrum.nl