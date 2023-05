Bewoners Beinum pleiten bij raadsleden: géén woontoren

DOESBURG – Bewoners van Beinum maken zich zorgen over de plannen voor herinrichting van het centrum van de Doesburgse wijk. In een brief aan de gemeenteraad laten zij onomwonden weten hoe zij de toekomst van de wijk voor zich zien: “Het woontorenplan is een nachtmerrie en wij zullen dit met alle middelen bestrijden.”

De gemeente Doesburg is druk met het ontwikkelen van plannen voor herinrichting van het centrumgebied rondom de sporthal Beumerskamp. Het doel is om hier woningen te bouwen, maar hoeveel en in welke vorm is nog niet duidelijk. Dat is ook mede afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad over de toekomst van de sporthal, in de wijk of daarbuiten.

Woningbouw

Een van de opties is het realiseren van een woontoren en dat veroorzaakt grote ontrust bij de wijkbewoners, die hoogbouw niet zien zitten. “Wij willen ook in de toekomst fatsoenlijk kunnen blijven wonen zonder tegen een monster van een torenflat aan te moeten kijken”, schrijven zij in de brief aan de gemeenteraad.

Ook zijn zij bang dat er vijvers en speelvelden moeten wijken voor woningbouw, bijvoorbeeld de vijver aan de Campstede. “Speelterreinen worden verwaarloosd om te kunnen zeggen dat ze al niets meer voorstellen. Over de vijver worden verhalen rondgestrooid dat hij niet goed genoeg kan functioneren en eigenlijk daar niet op zijn plek kan zijn. Deze kreten worden zo lang herhaald tot iedereen dat zou gaan geloven. Een soort hersenspoeling.”

Rechten

De bewoners zijn van mening dat oude beloftes niet mogen worden ingetrokken. “Toen wij hier dertig jaar geleden kochten, was voor 100 procent duidelijk dat niemand het in zijn hoofd zou halen om een woontoren voor onze neus te zetten. Wij hebben er recht op dat we de gemeenteraad kunnen vertrouwen dat het niet gaat gebeuren”, roepen de bewoners op. “Ook de omwonenden van de Bogaert konden dertig jaar geleden erop vertrouwen dat de vrije ruimte met vijver en speelterrein bij hun net gekochte woning blijft bestaan. Op 15 april (tijdens een gemeentelijke inloopbijeenkomst, red.) heeft de gemeenteraad laten zien daar geen boodschap meer aan te hebben. Het vertrouwen in de raad is hiermee verwoest.”

Appgroep

De brief is aangeboden namens de Appgroep Centrumbewoners Beinum. Bewoners die zich hierbij willen aansluiten, kunnen bellen of appen met initiatiefnemer Hans Wipfler, 06-37581611. Op beinumboerderijen.eu is een petitie te vinden tegen een mogelijke woontoren. De fractie van het CDA heeft Wipfler en/of leden van de appgroep al uitgenodigd voor een gesprek.