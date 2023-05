ANWB Verkeerspleinen voor scholen

BRUMMEN/DOESBURG – De ANWB houdt dit jaar opnieuw de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. In de provincie Gelderland doen 47 basisscholen mee aan de verkiezing. Kindcentrum de Horizon uit Doesburg en St. Pancratius uit Brummen maken kans op een verkeersplein.

Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. Dit wordt steeds belangrijker, omdat de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen de afgelopen jaren structureel is afgenomen. Dit maakt hen extra kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer.

Kinderen doen steeds minder ervaring op in het verkeer, doordat ze bijvoorbeeld met de auto of bakfiets naar school gebracht worden. Ook bevinden buitenschoolse activiteiten zich vaak op loopafstand en hebben sommige kinderen geen eigen fiets. Juist omdat basisschoolkinderen nog volop in ontwikkeling zijn, kunnen zij verkeerssituaties vaak niet goed inschatten. Het voornaamste doel van een ANWB Verkeersplein is dat zij veilig kunnen oefenen met verschillende verkeerssituaties, zoals oversteken, scherpe bochten nemen met de fiets, het inhalen van andere verkeersdeelnemers en het veilig oprijden van een rotonde. Het initiatief biedt leerkrachten de mogelijkheid om samen met de leerlingen op een veilige manier in de praktijk aan de slag te gaan.

Verkeersplein

Per provincie wint één basisschool. De winnaars ontvangen bij de start van het aankomende schooljaar een ANWB Verkeersplein en een lespakket. Het pakket bevat een lesprogramma van ANWB Streetwise, een set van acht verkeersborden, twee stoplichten en een ANWB fiets. De verkeerspleinen worden bekostigd door het ANWB Fonds. Stemmen is mogelijk tot en met vrijdag 26 mei via anwb.nl/wineenverkeersplein.