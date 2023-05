Actie voor verkeersveiligheid op de Ooi

DOESBURG – De werkgroep Veilig Verkeer Ooi en de gemeente Doesburg gaan actie ondernemen om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. Centraal staat gedragsverbetering van verkeersdeelnemers.

De werkgroep heeft in het najaar een enquête over verkeersveiligheid uitgezet onder wijkbewoners en ouders van de Anne Frankschool. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het verkeer in de wijk onveilig voor kinderen, fietsers en voetgangers. Onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituaties rondom de Anne Frankschool en te hard rijden in de wijk werden het meest als oorzaak genoemd.

Naar aanleiding van deze enquête ging de werkgroep in de gesprek met de gemeente Doesburg, onder leiding van wethouder Birgit van Veldhuizen, om te kijken wat er met deze uitkomsten kan worden gedaan. In dit gesprek werd geconcludeerd dat veel problemen zijn terug te voeren op gedrag van wijkbewoners en ouders in het verkeer. “Als dat verandert, is het verkeer in de wijk voor iedereen veiliger”, luidt de conclusie.

Daarom zijn twee acties afgesproken, die moeten gaan helpen met gedragsverandering. De eerste actie heeft als doel om ouders te stimuleren om hun kinderen vaker met de fiets en te voet naar school te brengen. De gemeente neemt het initiatief hiertoe samen met de Anne Frank school en Veilig Verkeer Nederland. Met een tweede actie wil de werkgroep, ook samen met Veilig Verkeer Nederland, alle weggebruikers in de wijk bewuster maken dat op de Ooi overal een maximum snelheid van 30 kilometer geldt.

Beide acties gaan van start aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met de voorbereiding ervan is inmiddels een begin gemaakt. De komende tijd wil de werkgroep wijkbewoners informeren over de invulling en de voortgang van de acties. De gemeente zal dit jaar vaker snelheidsmetingen in de wijk uitvoeren om te zien welk effect de acties hebben.

veiligverkeerooi@kpnmail.nl