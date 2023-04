Zekerheid voor ‘t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – Stichting ‘t Sprengenhus en woningcorporatie Veluwonen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de dorpshuisfunctie van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Woensdag 12 april hebben beide partijen hun handtekening gezet onder een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar. Hierdoor behoudt Stichting ‘t Sprengenhus voor dorpshuisactiviteiten een belangrijke plek in het kulturhus, ook als Veluwonen in de toekomst het gebouw verkoopt.

Veluwonen is al enige tijd van plan ’t Sprengenhus te verkopen. De woningcorporatie wil zich namelijk inzetten waar ze voor is: het verhuren van huizen voor mensen met een krappe beurs. Vincent Buitenhuis, directeur-bestuurder van Veluwonen, is blij dat deze nieuwe huurovereenkomst is gesloten: “Hiermee is de dorpshuisfunctie in ’t Sprengenhus voor de komende decennia zeker gesteld. Daarmee blijft voor het dorp Laag-Soeren een gewaardeerde voorziening behouden.” Bij Veluwonen bestaat nog steeds de wens om ’t Sprengenhus te verkopen, maar nu dus met inbegrip van de dorpshuisfunctie voor Laag-Soeren.

Ook Henk Kranenburg, voorzitter stichting ’t Sprengenhus, is blij met de langdurige huurovereenkomst, waardoor inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten en er sociaal culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd in ’t Sprengenhus. Ook wordt erg gewaardeerd dat Veluwonen zich bij een eventuele verkoop maximaal inzet voor de belangen van verenigingen en gebruikers op het thema sport en bewegen. “Nu een langdurige huurovereenkomst is gesloten, gaan we met veel enthousiasme de komende tijd in samenspraak met de gebruikers aan de slag met het opnieuw inrichten van de Huiskamer. We hopen dat alle gebruikers uit Laag-Soeren met veel plezier gebruik blijven maken van het dorpshuis.”

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden is ook blij met de nieuwe huurovereenkomst: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat elk dorp een dorpshuis heeft. Met het nieuwe huurcontract is de dorpshuisfunctie van ’t Sprengenhus voor lange tijd geregeld. Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp dat de inwoners van Laag-Soeren elkaar op deze plek kunnen blijven ontmoeten.”