Weg tussen Spankeren en Leuvenheim op de schop

REGIO – De N348 tussen Spankeren en Zutphen wordt zowel dit najaar als volgend voorjaar afgesloten voor werkzaamheden. Niet alleen wordt er onderhoud gepleegd, ook wordt het deel van de weg bij Spankeren nu eindelijk ingericht voor een lagere snelheid. In Leuvenheim worden maatregelen getroffen om te zorgen dat het verkeer zich aan het al geldende maximum van 50 kilometer per uur houdt.

Het deel van de N348 bij Spankeren krijgt straks een maximum snelheid van 50 kilometer per uur en de weg wordt ook bijpassend ingericht. Dit is al langere tijd de wens van de aanwonenden, die merken dat er vaak hard wordt gereden door verkeer dat de bebouwde kom van Dieren verlaat, dan wel inrijdt. Dit is ook gebleken uit een proef, waarbij de snelheid werd verlaagd naar 70 kilometer per uur. De gemeente Rheden, Belangengroep N348, aanwonenden en de provincie hebben een andere weginrichting opgesteld, die de verkeersveiligheid en leefbaarheid moet verbeteren. Zo wordt dus de snelheid verlaagd, maar ook de weg ingericht als bebouwde kom. Dit gebeurt onder andere met een slinger in de weg om de snelheid te remmen. Er komt een vak voor linksafslaand verkeer, een afrit naar de uiterwaarden en een fietsoversteek bij de Overweg.

De snelheidsverlaging naar 50 kilometer per uur is uitzonderlijk voor een provinciale weg. “De N348 ligt bij Spankeren op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 kilometer per uur”, laat de provincie Gelderland weten. “Daarnaast lijkt de weg qua omgevingsbeeld op een bebouwde kom door veel uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsers. Daarom verlagen we de snelheid en zorgen we voor een bijpassende inrichting van de weg.”

Leuvenheim

Ook in Leuvenheim wordt regelmatig met hoge snelheid door de bebouwde kom gereden. De provincie geeft aan dat er niet genoeg ruimte is om het stuk weg binnen de kom van Leuvenheim opnieuw in te richten. Daarom worden aanpassingen aan de weg gedaan om gebruikers bewuster te maken van het feit dat ze in de bebouwde kom rijden. Zo hopen de verkeerskundigen de snelheid omlaag te brengen en daarmee de geluidsoverlast te verminderen.

Er is een ontwerp gemaakt door de provincie in samenwerking met Leuvenheims Belang, omwonenden, de gemeente Brummen en de politie. Zo komt er ter hoogte van het Wilgenpad, een eindje voor de bebouwde kom, een extra slinger met middengeleider in de weg. “Dit fungeert als een snelheidsremmer, zodat je daar met een snelheid van maximaal 80 kilometer per uur kunt rijden. Daardoor benadert het verkeer de bestaande komslinger met gepaste snelheid”, meldt de provincie. Daarnaast wordt de zuidelijke komgrens iets aangepast, komen er betonbanden, belijning, verlichting en hagen om het verkeer beter te geleiden. Bromfietsers komen iets verder weg van de komslinger de rijbaan op. Ook komt er een extra slinger tussen de Schansweg en Oudeweg om de snelheid terug te brengen. Het stukje fietspad aan de noordzijde van het dorp wordt van de rijbaan gescheiden door betonbanden.

Afsluitingen

Voor deze werkzaamheden wordt de N348 twee maal een langere periode afgesloten voor verkeer. Van vrijdag 18 augustus tot en met vrijdag 6 oktober is de weg tussen Dieren en de rotonde bij The Gallery in Brummen afgesloten. Dan worden de verkeersveiligheidsmaatregelen in Leuvenheim uitgevoerd, komt de nieuwe snelheidsremmer bij het Wilgenpad en worden de landbouwuitritten in Spankeren tot één uitrit gecombineerd.

De tweede afsluiting is van medio april tot eind mei volgend jaar. Dan wordt de weg in Spankeren heringericht.

In de tussenliggende periode worden kabels en leidingen in Spankeren herlegd, maar daar hoeft de weg niet voor worden afgesloten.

Brummen

Voor werkzaamheden aan het asfalt is ook de hoofdrijbaan tussen de beide rotondes in Brummen afgesloten. Deze onderhoudsmaatregelen worden niet gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden in Spankeren en Leuvenheim.