Vrolijk zangprogramma met Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – De komende uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor uit Oosterhuizen belooft weer een gezellige avond te worden. Het koor treedt zaterdag 22 april om 20.00 uur op in Het Boshuis in Klarenbeek, samen met zangduo Een en Ander. Kaarten zijn nu te koop.

De voormalige kerk in Klarenbeek staat garant voor een perfecte klank. Het koor gaat er alles aan doen om een vrolijke zang- en muziekavond te presenteren. Onder leiding van Theo Uijttenboogaart is weer een aantal nieuwe liedjes ingestudeerd. Dit zijn veel nummers die niet klinken bij andere koren. Veelal zijn het welbekende melodietjes, voorzien van een dialecttekst. De mannen zingen het graag en dat is bij de uitvoering zeker te zien en te beluisteren. Nieuwe liedjes zijn onder andere ‘Het Lampenbroek’ en ‘De Gazelle’. Ook zijn er weer enkele topnummers uit vorige jaren te beluisteren, zoals ‘Berend van Kuperie’ en ‘Wie goat dansen’. Vaak kan het publiek via grote videoschermen de tekst gezellig meezingen.

Een groep mannen, onder leiding van Harry Kaal, zorgt voor muzikale begeleiding. De groep heeft uitbreiding gekregen en bestaat nu uit vijf personen.

Om een veelzijdige avond te brengen, nodigt het koor ieder jaar een groep of persoon uit om de voorstelling aan te vullen met muziek of dans. Dit jaar verzorgt het duo Een en Ander uit Zelhem, bestaande uit Erik Knoef en Anita Oldenhave, een bijdrage. Erik is al meer dan 25 jaar cabaretier en actief in het duo HoeZo!. Anita heeft jarenlang ervaring in diverse ensembles. Zij brengen zang, muziek en conferences.

Kaarten voor deze avond zijn al verkrijgbaar. Ze zijn voor 6 euro te koop bij Primera De Damper in Beekbergen, Tankstation DCO Jan de Groon aan de Klarenbeekseweg 86 in Klarenbeek, Tankstation DCO Jan de Croon aan de Leigraaf 44 in Twello, M. Kobussen aan de Droefakkers 3a in Loenen en bij Ton Tijhof aan de Dorpstraat 30a in Beekbergen. Telefonisch bestellen kan via 055-5062289.