Vijftien duurzame flexwoningen in Doesburg

DOESBURG – In Doesburg worden vijftien duurzame flexwoningen voor jongeren en statushouders gebouwd. Het was al bekend dat Woonservice IJsselland aan de Kraakselaan, op grond van de gemeente Doesburg, flexwoningen mocht gaan plaatsen. Met het tekenen van de overeenkomst op vrijdag 24 maart is het definitief dat deze duurzame en innovatieve woningen worden gerealiseerd door Vivax housing uit Doetinchem.

Directeur-bestuurder Saskia Hakstege van Woonservice IJsselland (WIJ) is zeer enthousiast: “Ik ben blij dat we met deze woningen eind dit jaar al vijftien starters en statushouders een duurzame en betaalbare huurwoning kunnen bieden in ons mooie Doesburg. Hiermee bieden we deze doelgroepen, die nu naarstig zoeken naar een woning, een unieke kans om de eerste stappen op de woningmarkt te zetten. We zoeken hiervoor huurders die samen verantwoordelijk willen zijn voor deze woonplek. Ik ben trots op WIJ én de gemeente Doesburg, die elkaar hebben gevonden om dit project te kunnen realiseren. En in het bijzonder op de omwonenden, die positief kritisch hebben meegedacht. Met Vivax housing hebben we een geschikte Achterhoekse partner gevonden om woningen met een goede prijs- kwaliteitsverhouding én een mooie uitstraling te bouwen.”

Verschillende woningen

Marcel van Bodegraven, directeur-eigenaar van Vivax housing, zegt over de verschillende types woningen die er gaan komen: “Het stedenbouwkundig ontwerp van architect Peter Masselink is zo opgesteld dat de woningen mooi passen bij en in de aanwezige natuur. Alle woningen hebben een duurzame en fraaie houten gevelbekleding, met thermisch verduurzaamd vurenhout. Er komen twee Flex1-woningen met een oppervlak van 44 vierkante meter, vijf Flex2-woningen van 54 vierkante meter en acht Flex3-woningen van 63 vierkante meter. De woningen bestaan uit biobased materialen, zijn zeer goed geïsoleerd, worden voorzien van zonnepanelen en hebben slimme technieken voor koeling en verwarming. Zo hebben gebruikers een hoog wooncomfort én een laag energieverbruik.”

Crisis- en Herstelwet

De bouw van de flexwoningen gebeurt bij Boxal in Lievelde. Bij de bouw zijn verschillende partijen uit de regio betrokken. Planning is dat de woningen in het najaar van 2023 worden geplaatst. De Flex2- en Flex3-woningen bestaan uit twee modules, die afzonderlijk op vrachtwagens van Lievelde naar Doesburg vervoerd worden, waar ze worden samengevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en Herstelwet. Deze wet biedt de mogelijkheid om tijdelijk woningen te plaatsen op een plek waar geen woonbestemming op zit voor een periode van maximaal 20 jaar. De woningen hebben geen vaste betonfundering, zodat ze weer makkelijk verplaatst kunnen worden. Daarbij zijn de woningen van dusdanig hoge kwaliteit dat ze voldoen aan het permanent Bouwbesluit en een levensduur hebben van tenminste 40 jaar.

Saskia Hakstege, directeur bestuurder Woonservice IJsselland en Marcel Marcel van Bodegraven, Vivax housing b.v.