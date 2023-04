Team Topdrop wint Stratentoernooi ’t Pluumpje

EERBEEK – In sporthal De Bhoele in Eerbeek vond op dinsdag 28 maart het jaarlijkse Stratentoernooi van Badmintonclub ’t Pluumpje plaats. Maar liefst tachtig deelnemers streden deze avond tegen elkaar voor mooie prijzen.

De tachtig deelnemers waren onderverdeeld in zestien teams, die elke tien minuten een wedstrijd tegen elkaar speelden. Ongeveer de helft van de deelnemers waren leden van de vereniging, de andere helft kwam van buitenaf. “We zijn blij met de hoge opkomst,” vertelde Rino Kalker van ’t Pluumpje. “Er zijn meer deelnemers dan vorig jaar, waardoor we maar liefst drie poules hebben.” En binnen die poules ging het er fanatiek aan toe. De ene wedstrijd had een uitslag met wel twintig punten verschil, een ander bleef spannend tot de laatste minuut. Ook mensen die geen ervaring hebben met badminton deden mee aan het toernooi. Dat leverde regelmatig vragen over het tellen op. Niet iedereen bleek daar even goed in.

Prijzen

Onder de drie poulewinnaars, het team dat als op één na laatste eindigde, het team dat als tweede eindigde én het team met de minste punten werden mooie prijzen verdeeld. Sponsoren MAMS coffee & more, Wijnkoperij Vriezekolk, Klimbos Nederland, woningstoffeerderij Edwin van Lith en Boks Elektra hadden mooie prijzen beschikbaar gesteld voor het toernooi. De winst was voor team ‘Topdrop’, dat de wisselbeker mee naar huis mocht nemen.

Stratentoernooi

Het toernooi is ooit begonnen voor bewoners van verschillende straten uit Eerbeek en omgeving, maar deze avond was er maar één team dat zich onder een straatnaam had ingeschreven. Dit was de ‘Papiermolen Boys’. Deze spelers vielen niet in de prijzen. Het volgende stratentoernooi van BC ’t Pluumpje is op dinsdag 26 maart 2024.

Foto: Susanne Jansen

De deelnemers van het Stratentoernooi