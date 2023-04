Struikelstenen voor vermoorde joden uit Ellecom en Dieren

ELLECOM/DIEREN – Op verschillende plekken in Ellecom en Dieren zijn op maandag 17 april struikelstenen geplaatst. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht door het leggen van de gedenkstenen in de stoep van hun laatste woonadres. In Ellecom werden vier stenen geplaatst, in Dieren drie.

Bij het Montessori kindcentrum MKC Anne Frank in Ellecom werden belangstellenden en verwanten welkom geheten door Kuny Bouman, voorzitter van de Stichting Struikelstenen gemeente Rheden. “Het is mooi dat de struikelstenen ons eraan herinneren wie deze personen waren,” aldus Bouman. Leerlingen zongen in canon het Hebreeuwse lied ‘Shalom chaverim’ en burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden sprak een welkomstwoord.

Isedoor Leeraar

De aanwezigen wandelden samen naar de Binnenweg 75 . Hier werd een struikelsteen gelegd voor Isedoor Leeraar. Erik Laarman en Lenie Adolfsen speelden klarinet en accordeon tijdens het plaatsen van de steen, waarna de kinderen uit groep 8 van de Anne Frank een roos legden. Vervolgens sprak Hein-Willem Leeraar de kaddisj, één van de belangrijkste gebeden van het jodendom. Isedoor Leeraar was zijn achterneef.

Isedoor Leeraar werd in 1888 geboren in Dieren en was de oudste van een gezin van zes kinderen. Hij woonde in Dieren, Rotterdam, Straatsburg, Antwerpen, Leipzig en Zutphen en uiteindelijk aan de Binnenweg 75 in Ellecom. Hij werd in oktober 1942 opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Hier is hij op 15 oktober vermoord.

“Het plaatsen van de struikelsteen haalt de herinneringen aan vroeger weer terug,” vertelt Hein-Willem Leeraar. Niet alleen het plaatsen van de steen, maar ook de foto van Isedoor. “Er zijn in de Tweede Wereldoorlog veertig familieleden vermoord. Niet van iedereen zijn er foto’s, dus dat Isedoor nu een mooie plek heeft gekregen is heel bijzonder,” aldus Leeraar.

Deze familiegeschiedenis heeft veel invloed gehad op het leven van Leeraar. “Ik kan mij nog goed herinneren dat verjaardagen eigenlijk helemaal niet zo feestelijk waren. Dan vroeg iemand weer ‘Heb je nog iets gehoord?’ of ‘Heb je het al gehoord, die is terug’. Maar de meesten kwamen niet terug. Na de koffie en het gebak was het dus niet even gezellig kletsen, maar werd er veel gehuild.”

Andere struikelstenen

Vanaf de Binnenweg wandelden de belangstellenden en verwanten naar de Zutphensestraatweg, waar ter hoogte van nummer 14 drie stenen werden geplaatst voor de familie Velleman. Het ging hier om Isaac Velleman, zijn vrouw Mientjen Eva Velleman-Katz en hun zoontje Mozes Velleman. Van het gezin zijn geen foto’s gevonden, maar wel een versierd huwelijksdocument. Het gezin kwam in Auschwitz terecht, waar Eva en haar zoontje Mozes van 6 jaar, beiden direct de gaskamer in werden gestuurd. Isaac overleed enkele maanden later na dwangarbeid. Erik Laarman en Lenie Adolfsen verzorgden de muziek tijdens het plaatsen en de leerlingen uit groep 8 plaatsten voor alle drie de slachtoffers een roos.

Per auto vertrok het gezelschap vervolgens naar Dieren, waar nog drie stenen werden geplaatst aan de Zilverakkerweg 22. Deze stenen werden gelegd voor Salamon Levie, zijn tweede vrouw Bella Samuel en voor Roza Kats, hun huishoudster. Ook hier

speelden Erik en Lenie de klarinet en accordeon.

Gunter Demnig

De struikelstenen in Ellecom en Dieren werden gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is de bedenker van de struikelstenen, in het Duits Stolpersteine genoemd. De struikelstenen maken de voorbijganger bewust van de geschiedenis van die specifieke plek.

Gunter Demnig plaatst de struikelsteen voor Isedoor Leeraar

