Staking bij Folding Boxboard van de baan

EERBEEK – De stakingsdreiging bij Folding Boxboard Eerbeek (FOLBB) heeft direct zijn vruchten afgeworpen. Donderdag 20 april bereikten vakbonden en werkgever een onderhandelingsresultaat dat CNV-bestuurder Sharon van Boxmeer positief zal voorleggen aan de leden. Acties zijn daarmee voorlopig van de baan. “Ik hoop dat de rest van de papiersector aan dit resultaat een voorbeeld neemt”, zegt ze.

In het onderhandelingsresultaat staat dat alle schalen vanaf 1 april met 250 euro worden verhoogd en per 1 oktober nog eens met 0,5 procent. Ook de ploegentoeslagen gaan met 2 procentpunten omhoog. Dat betekent dat de gemiddelde loonstijging voor medewerkers in dagdienst boven de 9 procent uitkomt. Medewerkers in bijvoorbeeld schaal vier, die werken in vijf-ploegendienst, gaan er zelfs 12,55 procent op vooruit. Verder wordt de RVU-regeling doorgezet gedurende de looptijd (1 jaar) van de cao en wordt de aanloopschaal afgeschaft.

Investeren in het personeel

Van Boxmeer begrijpt dat de directie van FOLBB met dit resultaat behoorlijk zijn nek uitsteekt voor zijn werknemers. “Terecht, dat wel, want zij hebben net zo veel last van de inflatie als andere Nederlanders. En FOLBB maakte afgelopen jaren behoorlijk winst. Maar de vraag naar papier loopt terug in de hele branche. De neiging om te besparen op personeelskosten is dan sterk. Goed dat FOLBB uiteindelijk besloten heeft dat niet te doen en juist te investeren in zijn mensen. Op de langere termijn is dat, zeker in de huidige arbeidsmarkt, een heel goed idee. Hopelijk nemen andere bedrijven hier een voorbeeld aan.”

Eerste actie

In eerste instantie was de werkgever nog niet zo ver. De directie bood een salarisverhoging van 100 euro plus 2 procent aan de ruim 200 medewerkers. Maar de mensen in de fabriek, die vouwkarton maakt voor onder andere farmaceutische, cosmetische en fastfood-verpakkingen, namen daar geen genoegen mee. Ze waren bereid actie te gaan voeren als FOLBB niet voor vrijdag 21 april met wat beters zou komen. De eerste prikactie, een korte staking, was zelfs al gepland.

“Zo ver komt het voorlopig dus niet”, zegt Van Boxmeer. “Alle acties zijn opgeschort zolang de stemming onder onze leden loopt. Gaan ze akkoord met dit resultaat, dan blazen we alles definitief af.” De CNV-bestuurder legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Zij kunnen hier deze week over stemmen. CNV Vakmensen maakt de uitslag zo snel mogelijk daarna bekend.