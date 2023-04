Spreekuren energiecoaches in Brummen en Eerbeek

EERBEEK/BRUMMEN – De energiecoaches van BrummenEnergie geven inwoners van de gemeente Brummen gratis advies over de verlichting, verwarming en isolatie van hun huis. Energiecoaches komen aan huis, maar houden ook elke week een spreekuur in Brummen en Eerbeek.

Energiecoöperatie BrummenEnergie levert een grote bijdrage aan verduurzaming door de inzet van energiecoaches. Energiecoaches begeleiden bewoners van huur- en koopwoningen in het energiezuiniger maken van hun woning. De energiecoach is gratis beschikbaar voor alle inkomens en komt bij de mensen thuis.

Energiecoach Hay Verstappen vertelt: “Als ik een bezoek breng, probeer ik goed uit te leggen wat ik voor de bewoners kan betekenen en wat niet. Zo’n gesprek vindt meestal plaats aan de keukentafel in een ontspannen sfeer. Ook vraag ik de bewoners wat hun specifieke motivatie is om energie te besparen. Dat kan zijn om geld te besparen, maar ook om het milieu te helpen. Daarna maken we een rondje door de woning en worden alle aspecten van energiebesparing één voor één doorgenomen.”

Tijdens het gesprek geeft de coach praktische tips, die meestal op een zeer eenvoudige manier zijn uit te voeren, en bespreekt hij de mogelijkheden voor aanpassingen aan de woning en installaties, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Daarvoor gebruikt hij het Hoomdossier dat de bewoner krijgt nadat hij zich heeft aangemeld. Met het Hoomdossier maak je een eigen verbeterplan voor je huis. Het gratis Hoomdossier en huisbezoek kunnen aangevraagd worden via brummenenergie.nl/energiecoach.

Spreekuren

Naast de huisbezoeken houden de energiecoaches ook spreekuren. De energiecoaches van BrummenEnergie zijn elke donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur te vinden in de bibliotheek in Brummen. In Eerbeek zijn de energiecoaches elke vrijdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig in het Tjark Riks Centrum. Iedereen kan tijdens de spreekuren binnenlopen zonder aanmelding vooraf.

De energiecoaches zijn een initiatief van de gemeente Brummen en BrummenEnergie, de lokale energiecoöperatie van inwoners in de gemeente Brummen. Een energiecoach is een vrijwilliger met specialistische kennis, die meedenkt over energiebesparende maatregelen. Net als BrummenEnergie hebben de energiecoaches geen winstoogmerk. Ze geven onafhankelijk advies en hebben geen ander doel dan mensen te helpen met energie besparen.