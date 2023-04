Rode beuk moet weg voor restauratie Joodse begraafplaats

DIEREN – De Joodse begraafplaats in Dieren krijgt een flinke opknapbeurt. Zo worden hagen en hekken vernieuwd, maar daar moet wel de oude rode beuk voor wijken. Ook is de beuk om religieuze redenen niet gewenst op de begraafplaats. De gemeente Rheden gaf een kapvergunning af, tot groot ongenoegen van de omwonenden.

De Joodse begraafplaats ligt ingeklemd tussen de Harderwijkerweg en de Zilverakkerweg en is eigendom van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). De begraafplaats is in slechte staat. Het ministerie van Cultuur heeft enige jaren geleden een subsidie verstrekt voor het onderhoud van Joodse begraafplaatsen in het land en het NIK is voornemens een deel hiervan te besteden in Dieren. De beukenhaag wordt in ere hersteld, de toegangspoort opgeknapt en het washuisje gerenoveerd.

Symbolisch dak

Belangrijk onderdeel van de renovatie is het verwijderen van de rode beuk. Dat heeft ten eerste een religieuze motivatie, legt Coen Abrams van het NIK uit. “De wortels van de boom groeien door en verstoren de eeuwigdurende grafrust. Daarnaast vormen de overhangende takken een symbolisch dak boven de graven, dat bezoekers in verbinding brengt met de doden. Dat is een probleem, omdat volgens de joodse wet afstammelingen met de naam Cohen, priesters, zich niet onder één dak mogen bevinden met de doden.”

Daarnaast zijn er praktische redenen om de boom te vellen. Het NIK wil graag de haag rondom de begraafplaats herstellen. “De beuk staat in het verlengde van de haag en je kunt er nou eenmaal niet omheen.” Ook is er angst voor schade, in het geval de boom bij storm een keer omvalt. “Dat zou niet voor het eerst zijn”, zegt Abrams. ” Op verschillende plekken zijn de afgelopen jaren bomen omgevallen, met grote schade tot gevolg.”

Bezwaartermijn

De gemeente Rheden heeft op 16 maart een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de rode beuk. De beuk staat niet vermeld op de ‘Lijst bijzondere bomen 2017’. Omdat de begraafplaats een gemeentelijk monument is, is de aanvraag wel getoetst op de activiteit ‘gemeentelijk monument veranderen’. De Commissie Cultuurhistorie heeft positief geadviseerd over de aanvraag en het college heeft dit advies overgenomen.

Omwonenden

Buurtbewoners zijn geschrokken van de voorgenomen kap. Eén van hen heeft een briefje op de boom geprikt om anderen aan te sporen een bezwaar in te dienen. “Deze boom was er eerder dan de Joodse begraafplaats. Zij hoort erbij!”, staat er te lezen.

Abrams: “De begraafplaats is er al sinds 1815 en was er dus eerder dan de boom. Maar vooral denk ik dat de bewoners het wat mooier maken dan het nu is. Op dit moment ziet de begraafplaats er wat treurig uit. Er moet eerst even wat gebeuren, maar straks wordt alles juist weer een stuk mooier.”

Zodra de bezwaartermijn is verstreken en het NIK groen licht krijgt van de gemeente, gaan de werkzaamheden beginnen.

Foto: Kees van der Wal