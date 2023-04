Pontfeest terug van weggeweest

BRUMMEN – Na 29 jaar krijgt het legendarische Pontfeest Brummen-Steenderen van 18 juni 1994 een vervolg. Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli is aan de Brummense kant van het veer van alles te doen.

Het Pontfeest is destijds opgezet door OJC de Bliksem in Brummen en Café Heezen in Steenderen, ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de gemeente Brummen. De Bliksem was destijds dé poptempel van de regio en vond in Café Heezen, de bekende bruine kroeg in Steenderen, de ideale partner om een muzikaal feest mee op te zetten. Het pontje werd gebruikt voor vervoer tussen beide zijden.

Het eerste Pontfeest werd een groot succes. Op beide IJsseloevers traden bands afwisselend op, zodat niemand iets zou missen. Het weer was prachtig en het pontje voer de hele dag op en neer. Het werd een legendarisch evenement.

Genoeg reden om dit feest nog een keer op te zetten. Café Heezen is gesloten, en de Bliksem is inmiddels naar de … nou ja. Het zijn nu De Veerstoep uit Brummen en Kermex BV uit Baak die de handen ineen hebben geslagen. Samen organiseren zij een nieuw Pontfeest, dat op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli wordt gehouden op dezelfde mooie locatie.

Programma

Er is een programma opgesteld voor alle leeftijden. Vrijdag 14 juli is er vanaf 19.30 uur een Dance en Rave Night met Paul Elstak, DJ Daani en House*of*Rock. Zaterdag 15 juli wordt Tribute Night met de beste muziek van Jovink, Doe Maar, Status Quo en Queen. Dit feest begint om 16.00 uur. Zondag 16 juli is het van 14.00 tot 20.00 uur Lazy Sunday met een programma voor jong en oud. Er is muziek van The UnOriginals, Side Walk Sally en Rattle & Frost. Er is een speelweide en theater voor de kinderen.

Er is natuurlijk genoeg eten en drinken verkrijgbaar. Langs de waterkant staan verschillende kraampjes met onder andere speciaalbiertjes en lekkere cocktails. Smokey Flavor verkoopt streekgerechten en er staat een frietkot. Het is met een lekker hapje en drankje goed toeven op de loungeplekken aan de waterkant.

Kaartverkoop

Kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn al te koop via pontfeestbrummen.nl. Zondag is de entree gratis.

pontfeestbrummen.nl

foto: House of Rock