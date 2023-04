Paaswake-viering met stiltewandeling

DOESBURG/ANGERLO – Op zaterdag 8 april is er een paaswake combinatiedienst in de Galluskerk in Angerlo en de Martinikerk in Doesburg. Beide vieringen worden aan elkaar verbonden door een stiltewandeling.

Om 20.30 uur start een korte meditatieve overdenking in de Galluskerk in Angerlo. Om 21.00 uur vertrekken de aanwezigen in een stiltewandeling met fakkels naar Doesburg. Hier komen zij tussen 21.45 en 21.55 uur aan bij de Martinikerk. Om 22.00 uur wordt het licht van de paaskaars ontstoken en gaat iedereen achter het licht van de kaars naar binnen. Dan begint de paasnachtdienst. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade met een plak krentenwegge en is er ruimte voor ontmoeting.

Oecumene

Ook mensen en gezinnen die niet aan een kerk of geloofsgemeenschap verbonden zijn, en leden van andere geloofsgemeenschappen of kerken in Doesburg en omgeving, zijn vanuit de oecumene van harte welkom om de dienst van 20.30 in de Galluskerk en de wandeling naar Doesburg mee te maken. In Doesburg aangekomen kan ieder beslissen om naar de eigen kerk te gaan of aan te sluiten bij de paasnachtviering in de Martinikerk.

Vervoer

Wie niet mee kan/wil lopen, maar wel beide diensten mee wil maken, kan zich vooraf opgeven voor vervoer via passion@pg-angerlodoesburg.nl. Er is vervoer mogelijk van Doesburg naar Angerlo voor aanvang van de dienst in de Galluskerk, van Angerlo naar Doesburg tussen 21.00 en 22.00 uur en van Doesburg naar Angerlo na afloop van de dienst in de Martinikerk. Mensen die zelf met de auto reizen worden gevraagd anderen mee te nemen. Zij kunnen zich eveneens aanmelden via passion@pg-angerlodoesburg.nl.