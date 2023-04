Paasboodschap van de Raad van Kerken: Pasen, één ei is geen ei

We kennen allemaal wel de rituelen met Pasen, eieren verstoppen en door onze kinderen weer laten zoeken, met het verhaal dat een paashaas ze verstopt heeft. Het verhaal is vaak niet zo belangrijk, het gaat natuurlijk meer om de eieren, om de chocolade eieren wel te verstaan. Voor veel mensen is dat Pasen geworden: eieren zoeken, de paashaas, een paasbrunch, wat paasstokken in huis en natuurlijk de lente die mag aanbreken. We omarmen al het nieuwe leven dat in de lente weer tot bloei komt en waar we al zo lang naar hebben uitgekeken. Pasen is een feest van de lente, de lammetjes, de bloemetjes, alles vrolijk en lieflijk.

Maar, helaas, er is hier een maar. Pasen is niet een feest van de lente, maar wel een feest van het nieuwe leven. Het is niet het feest van de nieuwe lente en de lammetjes in de wei, maar het is wel het feest van leven door de dood heen. We vergeten maar al te vaak dat Pasen alleen maar kan bestaan als we ook de dood herkennen en niet ontkennen. En dat is geen gemakkelijke opgave. Maar al te graag willen we in de lente de winter vergeten, de kou ontkennen en de warmte omarmen. Maar Pasen is nu juist de dood in de ogen zien, niet ontkennen, maar erkennen. Beseffen dat ons leven eindig is en de dood een deel uitmaakt van ons leven. Voor veel mensen is dat moeilijk, immers we willen zo graag leven, gelukkig zijn, in vrede met elkaar omgaan. Maar juist met Pasen kijken we de dood in de ogen, zien we de mislukking, zien we dat leven dat eindigt op het kruis. Maar in de ochtend breekt het nieuwe licht door, opent het graf zich en overwint het leven. In de paasnacht op zaterdag vieren we dat. In de donkere kerk wordt het licht binnengedragen en geven we elkaar ook het licht door. Ik zelf vind dat altijd het mooiste moment van ons kerkelijk jaar. Het licht dat binnengedragen wordt in die duistere en donkere kerk en al die mensen die elkaar dat licht doorgeven. Eigenlijk is er niets mooier dan dat, dat wij licht voor elkaar kunnen zijn en samen licht vormen in de duisternis. Als dat geen Pasen is!

Ik hoop dat u, of in de kerk, of thuis, dat licht mag ervaren en mag beseffen dat alleen wij samen het licht mogen zijn, samen staan in Gods licht.

Namens de gezamenlijke kerken van de Veluwezoom,

Diaken Ronald Heinen