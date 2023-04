Overname ToLocal door HYPR voor grootste advertising platform

REGIO – HYPR neemt ToLocal over. Met 574 huis-aan-huiskranten en 1200 websites vormen beide organisaties het grootste onafhankelijke hyperlocal advertising platform van Nederland. Dit maakt het voor bureaus en landelijke adverteerders nog makkelijker om hun advertenties hyperlokaal in te zetten. Ook Regiobode maakt deel uit van deze samenwerking.

Robert Franke, Managing Director van HYPR, vertelt enthousiast over de overname: “HYPR is de ‘one stop shop’ als het gaat om alles wat met lokale media te maken heeft. ToLocal en HYPR bundelen vanaf nu hun krachten om de markt nog beter van dienst te kunnen zijn. ToLocal is een gevestigde naam en haar online bookingstool DeLokalePlanner is een begrip in de markt. Met deze bewezen tool kunnen mediabureaus en adverteerders zeer eenvoudig hun print- en online advertenties boeken bij 574 huis-aan-huiskranten en 1200 lokale websites.” De overname is per direct en er zullen geen veranderingen zijn in de dagelijkse activiteiten van ToLocal.

ToLocal is in 2014 opgericht en werkt direct samen met mediabureaus, reclamebureaus en adverteerders. “We zijn erg enthousiast over de overname en samenwerking met HYPR. De heldere visie over hyperlocal advertising sluit direct aan op de ambities van ToLocal. Ik ben ervan overtuigd dat de marktpositie van HYPR in combinatie met onze organisatie en de DeLokalePlanner gaat zorgen voor een enorme versnelling in de omarming van en omzetgroei in lokale media-inzet”, aldus medeoprichter Frank-Paul ter Berg, die direct betrokken blijft bij de doorontwikkeling van DeLokalePlanner en samen met Robert Franke de directie van HYPR vormt.

HYPR

HYPR Media Services Holding B.V. (HMSH) is een initiatief van huis-aan-huisuitgevers, waaronder Regiobode, die gezamenlijk ruim 65 procent van de oplage vertegenwoordigen, en behartigt de commerciële belangen van deze uitgevers op de landelijke advertentiemarkt. HMSH heeft twee werkmaatschappijen: HYPR Media B.V. en ToLocal B.V.

Via HYPR Media B.V. kunnen landelijke adverteerders en bureaus in één keer de digitale platformen van alle huis-aan-huis uitgevers in heel Nederland inschakelen.