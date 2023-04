Overeenkomst voor bouw nieuw gemeentehuis Rheden ondertekend

GEM. RHEDEN – De start van de bouw van het gemeentehuis in Rheden komt dichterbij. Op donderdag 23 maart hebben wethouder Dorus Klomberg, aannemer Van Wijnen uit Arnhem en ITN installatietechniek uit Ede de bouwovereenkomst getekend. In april starten de eerste werkzaamheden.

De gemeente is al enkele jaren bezig met de plannen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. In een vroeg stadium ging het over het verduurzamen of verbouwen van het pand, maar uiteindelijk werd besloten dat een nieuw pand de beste oplossing is. Het nieuwe, duurzame gemeentehuis komt op de plek van het bestaande gemeentehuis, maar wordt een stuk kleiner dan het huidige gebouw. Wethouder Klomberg: “Wij vonden het van belang dat ook lokale en regionale aanbieders konden inschrijven op de aanbesteding. We zijn er trots op dat dat gelukt is. Binnenkort wordt gestart met de bouw van ons huis, dat ook voor de inwoners als huis moet gaan voelen.”

Duurzaam gebouw

Het duurzame ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is energieneutraal. Er komen zonnepanelen op het dak, er is hemelwaterinfiltratie en het nieuwe gemeentehuis verbruikt geen gas. Ook het terrein eromheen krijgt een duurzame invulling. Wethouder Klomberg: ”Duurzaamheid staat centraal bij het nieuwe gemeentehuis. Het oude gebouw is circulair gesloopt, waardoor 98 procent van de materialen opnieuw gebruikt wordt. Tijdens de bouw stimuleren we ook het gebruik van circulaire en hernieuwbare materialen. Het hout uit de raadszaal wordt hergebruikt in het nieuwe gemeentehuis. Bovendien maken we met de wol van de Rhedense schaapskudde een prachtig kunstwerk en daarnaast fungeert de wol als isolatiemateriaal op verschillende plekken. Ook wordt het hout van bomen van landgoed Middachten gebruikt voor het interieur.”

Fabian Bovenlander, directeur Van Wijnen, vestiging Arnhem: ”De duurzaamheidsambities van de gemeente Rheden passen heel goed bij ons als ontwikkelaar en bouwer. We zijn dan ook erg verheugd dat we het vertrouwen hebben gekregen een nieuw toekomstbestendig gemeentehuis in Rheden te realiseren.”

Vanaf april start Van Wijnen met de eerste werkzamheden. Naar verwachting wordt het gebouw in oktober 2024 opgeleverd.

Foto: Susanne Jansen

v.l.n.r. Directeur Van Wijnen vestiging Arnhem Fabian Bovenlander, Wethouder Klomberg, directeur van ITN installatietechniek Jeroen van Schaijk