Oranje-activiteiten in Doesburg

DOESBURG – Doesburg en Oranje heeft weer een mooi programma samengesteld. Niet alleen op Koningsdag donderdag 27 april, maar ook in week daarvoor is er van alles te doen in Doesburg.

Woensdag 19 april begint om 15.00 uur in de Gasthuiskerk een kindervoorstelling. Jongens en meisjes van 3 tot 6 jaar kunnen genieten van Peer Tof Theater. Donderdag 20 april is het tijd voor de ouderen, dan is er vanaf 14.00 uur een programma met Golden Oldies in het Gildehof. Op vrijdag 21 april is er het Oranje Voetbaltoernooi. 45-Plussers spelen vanaf 19.30 uur 7 tegen 7 op Sportpark Doesburg. Op zaterdag 22 april wordt er van 8.00 tot 11.00 uur gevist in de vijver aan de Forsythiastraat.

Op zondag 23 april om 19.30 uur staat het Oranjeconcert op het programma. Het is getiteld ”t Kump zoals ’t kump’ en wordt gespeeld in het Martinus Atrium. Bezoekers kunnen genieten van bijdragen van het Muziekcorps der Voormalige Schutterij, Het Koor Doesburg en de Doesburgse Smartlappers.

Koningsdag

Koningsdag 27 april wordt om 8.30 uur geopend met de reveille vanaf de Martinitoren en om 9.00 uur met het luiden van de kerkklokken. Om 9.00 uur gaan de kinderactiviteiten van start. Zo is er een loterij, mogen jonge muzikanten laten horen wat ze kunnen, is er de bekende kinderrommelmarkt en staan er diverse attracties.

Muziek

Gedurende de morgen trekken muziekkorpsen door de stad. Draaiorgel Erica laat gedurende de dag van zich horen. In de Gasthuiskerk is van 10.00 tot 12.00 uur een koffieconcert door het Byzantijns Mannenkoor Cantores Versicolores. In de middag is er straattheater in de binnenstad en er lopen dweilorkesten. Bij ’t Gilde Café, bij brasserie De Poort en Bruut is live muziek.

Activiteiten

Om 9.15 uur start de fietstocht voor jong en oud, om 10.00 uur gaat het vogelschieten van start. De huldiging van de nieuwe schutterskoning(in) is om 14.00 uur in de Koepoortstraat.

Stepteam Doesburg is present in de Gasthuisstraat om iedereen kennis te laten maken met de stepsport. De Doesburgse imkersvereniging presenteert zich in de Roggestraat en rond het stadhuis is het Doesborgsch Schaak Genootschap actief. Wie de Martinitoren wil beklimmen, kan dit doen om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur. De Doesburgse musea zijn deze dag geopend.

doesburgenoranje.nl