Opening expositie Gekoesterd Verleden

DOESBURG – In de kelders van Het Arsenaal in Doesburg wordt zaterdag 29 april de expositie ‘Gekoesterd Verleden’ geopend door historicus en verslaggever René Arendsen. In deze expositie vertellen inwoners van Doesburg hun persoonlijke geschiedenis met de stad aan de hand van drieëntwintig dierbare voorwerpen. Sommige van die voorwerpen zijn al generaties lang familiebezit. Andere zijn opgegraven in eigen tuin, of gemaakt door een bekende. Maar allemaal vertellen ze een boeiend verhaal over de eigenaar en over de stad.

Gekoesterd Verleden toont herinneringen aan Doesburg als vestingstad, met 16e-eeuwse kogels, granaten uit de Tweede Wereldoorlog en een Canadese veldkijker die werd gevonden op de vestingwerken. Er zijn ook voorwerpen die te maken hebben met het Doesburgse bedrijfsleven. Een van de oudste producten van de ijzergieterij bijvoorbeeld, of de legendarische legerhelm van blikfabriek Verblifa. Schilder en graficus Jan Homan komt voorbij, maar ook dichter Harmen Wind. Er zijn bijzondere herinneringen aan het rijke Doesburgse verenigingsleven, bijvoorbeeld aan de folkloristische dansgroep De Meulenvelders.

Levensgrote foto’s

Onder de 23 Doesburgers die hun voorwerpen en verhalen presenteren, zijn bekende lokale namen als Piet Vree, Ankie Geerling, Eddy Berentsen en voormalig burgemeester Hermen Overweg. Zij zijn, samen met hun voorwerpen, te zien op levensgrote foto’s van Robbin van Turnhout. De inrichting van de expositie is verzorgd door tentoonstellingsontwerper Daniëlle van der Waard. De verhalen achter de voorwerpen zijn ingesproken door diezelfde 23 Doesburgers en kunnen worden beluisterd na het scannen van een QR-code.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Arsenaal Doesburg, gemeente Doesburg, Ubbink bv en de Stichting Doesburgs Goed. Gekoesterd Verleden is voor het publiek te zien vanaf zondag 30 april tot en met 30 september dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De kelders zijn per lift bereikbaar. De toegang is gratis.

Verhalenverteller Petra Krijnen