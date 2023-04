Officiële onthulling gedenkplaat voor omgekomen Britten

DE STEEG – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft zaterdag 15 april een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan twee Britse soldaten, Donald Chisholm en William McLaren, die drie weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in De Steeg. De gedenksteen is te vinden aan de Middachterallee, tegenover de oprijlaan van Kasteel Middachten, de plek waar de twee mannen omkwamen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, net na de bevrijding van het dorp De Steeg, kwamen Donald Chishold (32) en William McLaren (23) om het leven. Bij het ruimen van explosieven, om de Middachterallee tussen Ellecom en De Steeg weer begaanbaar te maken, zagen zij een Duitse boobytrap over het hoofd. De knal van de ontploffing werd door het hele dorp gehoord.

Lange tijd was er onduidelijk wie de omgekomen soldaten waren. John Kapteijn uit De Steeg, lid van het Comité 4 en 5 mei van de gemeente Rheden, ging op onderzoek uit. “Ik hoorde in 2015 voor het eerst dat de namen van de twee gesneuvelde soldaten niet bekend waren en kon me daar niet bij neerleggen”, zegt hij hierover. Kapteijn vond in de nationale archieven van het Verenigd Koninkrijk een oorlogsdagboek, waarin werd gemeld dat de sterkte van de betreffende militaire eenheid van 16 op 17 april 1945 was gedaald met drie personen. Het ging hier om twee dodelijke slachtoffers en één zwaargewonde. Kapteijn wist uiteindelijk de namen van de in De Steeg gesneuvelde soldaten te achterhalen via de site van de Commonwealth War Graves Commission, een organisatie die de laatste rustplaatsen van alle slachtoffers van de twee wereldoorlogen beheert. Chisholm en McLaren liggen begraven op het Britse oorlogskerkhof in Uden.

Op initiatief van Kapteijn is nu deze gedenkplaat gerealiseerd, met steun van de Ondernemers Club Rheden. Op deze manier worden deze mannen niet vergeten en is het een blijvende herinnering aan de oorlogsjaren en bevrijding. Het werd zaterdag 15 april onthuld door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, samen met Frans Graf zu Ortenburg heer van Middachten, kolonel Bas van den Berg, Commandant Regiment Genietroepen, en Arjan Flipse, vice-voorzitter van Ondernemers Club Rheden. Ook op 16 april 2022 werd al even stilgestaan bij de onthulling van de gedenkplaat, maar nu is deze dan officieel onthuld.

De gedenkplaat is te vinden aan de Middachterallee, tussen het fietspad en het spoor, tegenover de oprijlaan van kasteel Middachten.

Foto: Theo Jansen

comite4en5meigemeenterheden.nl/gedenkplaat