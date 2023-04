Naaiatelier Kieskleurig nu ook in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Een groep vrouwen is elke dinsdagmiddag in het Dorpshuis in Rheden druk in de weer met stof, draad en de naaimachine. Sinds een paar weken is Naaiatelier Kieskleurig hier actief. Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden mocht het dinsdag 18 april officieel openen.

Naaiatelier Kieskleurig is al een aantal jaar met veel succes actief in Doesburg en sinds vorig jaar ook in Dieren. Vrouwen met een migratieachtergrond of een afstand tot de arbeidsmarkt komen eens per week samen om, onder leiding van een aantal vrijwilligers, aan de slag te gaan achter de naaimachine. Om te leren naaien en om met elkaar de Nederlandse taal te oefenen, maar ook voor de gezelligheid. Initiatiefnemer Desirée Kester kreeg als gevolg van het succes in Doesburg zoveel vragen uit andere plaatsen, dat ze langzaamaan het concept uitrolt over de regio. “De deelnemers leren van elkaar”, vertelt ze. “We oefenen de taal, maar leren ook over elkaars gebruiken en gaan sociale contacten aan. De groep is gestart voor anderstaligen, maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ook welkom. We kijken heel erg naar wat mensen wél kunnen.”

Taalbuddy’s

In Rheden was het naaiatelier direct na de start, een aantal weken geleden, een succes. “We draaien de groep nu met ongeveer tien deelnemers. Zij worden begeleid door vier dames die vroeger nog écht hebben leren naaien, bijvoorbeeld op de huishoudschool of een coupeuse-opleiding”, vertelt Desirée Kester. “Ook zijn er twee taalbuddy’s die helpen met het oefenen van de Nederlandse taal.”

Het is overduidelijk erg gezellig tijdens het Naaiatelier. Samia Skaff toont vol trots het schort dat ze heeft gemaakt. “Voor mijn man!”, roept ze lachend. Samia heeft het erg naar haar zin bij Kieskleurig. “Ik leer hier de kleding van mijn kinderen te repareren. Maar ik vind het ook heel gezellig”, vertelt ze.

Wethouder Gea Hofstede verrichtte dinsdag 18 april met plezier de officiële opening. Ze is erg enthousiast over het initiatief. “Het is een prachtige manier van samenwerken om het beste uit mensen te halen.”

Vrijwilligers

Het naaiatelier wordt gehouden onder de vlag van Incluzio en wordt afwisselend begeleid door Desirée Kester en dorpscoach volwassenen Ingrid Jansen. Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger die de coördinatie op zich wel nemen. “Deze persoon hoeft niet per se heel goed te kunnen naaien”, vertelt Desirée. “We zijn op zoek naar iemand die organiseren in de genen heeft en kan schakelen tussen vrijwilligers en deelnemers.”

Nieuwe deelnemers zijn welkom, ook mannen, maar daarvoor zijn wel nieuwe naaimachines nodig, zodat iedereen aan het werk kan. “Alle naaimachines die we nu hebben, hebben we gekregen. Ze worden onderhouden door het Repair Café. Als mensen nog een ongebruikte naaimachine op zolder hebben staan, zijn we daar heel blij mee.”

Het Repair Café is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Nieuwe deelnemers of vrijwilligers zijn welkom, maar het is raadzaam eerst even contact op te nemen met Ingrid via ijansen@incluzio.nl.