Mimi Verhaaff nieuwe kinderburgemeester van Doesburg

DOESBURG – In het Stadhuis van Doesburg is Mimi Verhaaff op woensdag 29 maart benoemd tot nieuwe kinderburgemeester van Doesburg. Mimi zal burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar ondersteunen bij officiële gelegenheden en regelmatig met haar overleggen om de belangen van Doesburgse kinderen en jongen in Doesburg te behartigen.

Mimi werd gekozen uit vier sollicitanten. Huidig kinderburgemeester Olle Sekhuis was ook aanwezig en vertelde dat hij heel trots is op de vier kinderen die hebben gesolliciteerd. Burgemeester Van der Meijs vertelde dat het niet makkelijk was om een nieuwe kinderburgemeester te kiezen. “Het wordt elk jaar moeilijker, lijkt het wel. We hebben uiteindelijk gekozen voor degene die heel zelfverzekerd haar verhaal deed en tegelijkertijd veel rust uitstraalt,” aldus Van der Meijs.

Met een grote glimlach op haar gezicht hoorde Mimi alle complimenten aan. “Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, ik had hele goede tegenstanders,” vertelde ze Het komende jaar wil Mimi zich bezighouden met het onderwerp ‘pesten’. “Ik ben vroeger zelf gepest en het komt nu weer veel terug op scholen. Ik kon mij er goed overheen zetten, maar er zijn ook kinderen die dat niet kunnen.”

Sollicitatieprocedure

Aan de keuze voor de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg ging een sollicitatieprocedure vooraf. Kinderen konden zich opgeven via een aanmeldformulier. Tijdens een gezamenlijk sollicitatiegesprek kregen zij de kans om zichzelf voor te stellen in de vorm van een pitch. Daarna kozen de burgemeester en twee raadsleden van de gemeente Doesburg Mimi als kinderburgemeester. Mimi is de vijfde kinderburgemeester van de gemeente Doesburg. Burgemeester Loes van der Meijs legt het belang van deze functie uit: “Als gemeente willen we luisteren naar onze inwoners en zeker ook naar onze kinderen en jongeren. De kinderburgemeester denkt met ons mee en levert ideeën aan. Dat is voor ons zeer waardevol.”

Beëdiging

De kinderburgemeester is een officiële functie binnen de gemeente. Daarom wordt Mimi Verhaaff officieel beëdigd tijdens de raadsvergadering op dinsdag 25 april. Daar krijgt Mimi de kinderketen aangeboden, die versierd is met kindertekeningen van kinderen uit Doesburg.

Foto: Susanne Jansen

Van links naar rechts: Burgemeester Loes van der Meijs, Mimi Verhaaff en Olle Sekhuis