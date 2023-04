Meedenken over verkeer en vervoer in de gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Inwoners uit de gemeente Brummen wordt gevraagd naar hun mening over het verkeer en vervoer. Alle inwoners kunnen ervaringen en ideeën delen. Tot en met 7 mei staat hiervoor een online vragenformulier op brummen.nl/mobiliteit. De gemeente gebruikt de reacties voor een nieuw plan over verkeer en vervoer: het mobiliteitsplan.

Landelijk en lokaal speelt er veel op het gebied van mobiliteit. Denk aan de opmars van de elektrische auto en fiets. Ook de ontwikkelingen rondom Eerbeek-Loenen 2030 en de bouw van nieuwe woningen hebben invloed op verkeer en vervoer. Daarnaast draagt goede infrastructuur bij aan doelstellingen van het gemeentebestuur over veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid. Daarom is een nieuwe visie op verkeer en vervoer belangrijk.

Bij het maken van een nieuw mobiliteitsplan is de inbreng van inwoners is erg belangrijk. Met de online vragenlijst verzamelt de gemeente deze informatie. Verkeersbureau Goudappel voert de enquête uit. De gegevens worden alleen gebruikt voor het opstellen van het mobiliteitsplan. De verwerking van de antwoorden gebeurt anoniem. Naast de inbreng van inwoners gaan gemeente en Goudappel in gesprek met betrokken organisaties. Denk aan de dorps- en wijkraden, de maatschappelijke adviesraad, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en hulpdiensten. Ook wordt rekening gehouden met regels en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer. Verdere inbreng komt bijvoorbeeld uit verkeersonderzoeken, cijfers over ongevallen, ruimtelijke ontwikkelingen en trends zoals elektrisch rijden.

Met alle informatie maakt de gemeente een visie. Deze krijgt vervolgens een uitwerking met een concrete planning: het mobiliteitsprogramma. De visie en dit uitwerkingsprogramma vormen samen het mobiliteitsplan. Als alles volgens planning gaat, kan de gemeenteraad de visie in september vaststellen. Het mobiliteitsprogramma is naar verwachting in december 2023 gereed. De jaren daarna voert de gemeente de maatregelen stapsgewijs uit.

Op brummen.nl/mobiliteit staat alle informatie over de weg naar het nieuwe mobiliteitsplan. Hier staat ook de online vragenlijst, het invullen hiervan duurt ongeveer een kwartiertje. Het vragenformulier is ook af te halen bij het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek. Met vragen kunnen mensen bellen naar 0575-568233 of mailen naar m.hulsschreuder@brummen.nl.