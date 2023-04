Kunstmatige intelligentie centraal bij Bibliotheek Dieren

DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom houdt in de vestiging Dieren vanaf maandag 1 mei verschillende activiteiten over artificiële intelligentie, ook wel AI genoemd. Zo zijn er diverse lezingen, films en documentaires.

Maxim Februari geeft een interactieve lezing over hoe AI onze democratie beïnvloedt en waarom we naast enthousiast ook waakzaam moeten zijn. Laurens Vreekamp, voormalig docent van het jaar, en Jurjen Helmus, data-expert en host van de podcast de Dataloog, geven een inleidende, interactieve lezing over wat AI inhoudt. Zij nuanceren het beeld dat we niet weten hoe algoritmen werken en dat big tech de macht heeft.

Verder laten kunstenaars Jippe Liefbroer en Sjoerd Mol de verbluffende mogelijkheden zien van kunst, gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, en welke invloed dit heeft en zal hebben op de kunsten. Er zijn films en documentaires die een kijkje geven in wat kunstmatige intelligentie allemaal te bieden heeft, tijdens de filmvertoning van de amusante tragikomedie ‘Ich bin dein Mensch’ en de VPRO Tegenlicht Meet Up van ‘Welkom in het Symbioceen’.

Ook wordt een blik geworpen in de toekomst van ‘empathische woningen’, waarbij Dr. Gerald Gosselink-Ramos en Moniek van Loon-van der Logt (MSc) in een vogelvlucht de mogelijkheden laten zien van kunstmatige intelligentie in de woonomgeving. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe kunstmatige intelligentie ervoor kan zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen op oudere leeftijd.

De gehele maand mei zijn er twee interactieve tentoonstellingen te vinden in de Bibliotheek Dieren. Hier komt de bezoeker alles te weten over desinformatie. Fake news, deepfakes en de wereld die schuilgaat achter sociale mediaplatforms, die ontworpen zijn om de gebruiker continu afhankelijk te maken en gebruikt worden om hen van gedachten te doen veranderen.

Het volledige themaprogramma is te vinden via bibliotheekveluwezoom.nl/thema.