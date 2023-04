Koninklijke onderscheidingen 2023

‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd …’ Met deze woorden werden woensdagmorgen 26 april tijdens de zogenoemde lintjesregen vele Nederlanders onderscheiden tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen die zich langdurig voor de maatschappij hebben ingezet. Aan de burgemeesters de eer om de bijbehorende versierselen uit te reiken. Ook in onze regio zijn weer de nodige lintjes uitgereikt.

Gemeente Apeldoorn

Ben van Gils

De heer Van Gils (50) uit Beekbergen kreeg door burgemeester Ton Heerts een koninklijke onderscheiding uitgereikt in schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Gils is zowel in zijn betaalde werk als in zijn vrijwilligerswerk zeer betrokken bij het welzijn van jong en oud. Naast zijn werk bij een woon-, zorg- en dienstencentrum doet hij veel vrijwilligerswerk in Beekbergen. Hij is al 25 jaar actief als organist binnen de Hervormde Gemeente Beekbergen. Jarenlang heeft hij als jeugdouderling vorm gegeven aan het jeugdwerk. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de kerkenraad. De heer Van Gils is ook voorzitter van gospelkoor His Voice en vrijwilliger bij stichting Eredag, die elk jaar een dagje uit organiseert voor de oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden (Klarenbeek).

Foto: Susanne Jansen

Truus Hermkens-Oosterkamp

Truus Hermkens (59) uit Lieren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn speldde haar het bijbehorende lintje op. Mevrouw Hermkens werkt als combinatiefunctionaris bij De Zonnehoek en Het Kroonpad, scholen voor speciaal onderwijs. Als combinatiefunctionaris verbindt zij onderwijs met sport en cultuur om zo de positie van kwetsbare kinderen en volwassen in de samenleving te verbeteren. Tien jaar geleden nam mevrouw Hermkens het initiatief om stichting InKluZie op te richten om activiteiten te bundelen voor kinderen en volwassenen met en zonder beperking. Ze is de aanjager en uitvoerder van veel activiteiten van de stichting. Mevrouw Hermkens loopt al jaren voorop als het gaat om het invoeren van cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Ze werkt samen met onderzoekers en kunstenaars aan meer kennis en deskundigheid over kinderen met beperkingen. Ook ouders van kinderen met intensieve zorg krijgen haar aandacht. Hermkens laat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten en heeft zo het leven van veel mensen verrijkt.

Foto: Susanne Jansen

Diny Slief-Verwaijen

Diny Slief (72) uit Klarenbeek kreeg door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade van de gemeente Voorst een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Slief is vanaf 1980 actief in de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Klarenbeek. Ze is lector en lid van de werkgroep woord- en communievieringen geweest. Ook heeft mevrouw Slief meegewerkt aan het pilotproject Ouders met jonge kinderen. Ze heeft de Avondwakegroep opgezet, die een avondwake verzorgt aan de vooravond van een uitvaart. Mevrouw Slief is ook uitvaartvrijwilliger en lid van de werkgroep Meeleven met verlies. Verder was zij begeleider bij doop, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Ook is zij lid van de pastoraatsgroep, die elke week bij elkaar komt om de lopende zaken in de geloofsgemeenschap te bespreken.

Foto: Gemeente Voorst

Hans van Sterkenburg;

Hans van Sterkenburg uit Klarenbeek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Paula Jorritsma-Verkade van de gemeente Voorst. De heer Hans van Sterkenburg is al ruim 45 jaar vrijwillig betrokken bij de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-Klarenbeek. Hij is bij vieringen vaak de voorganger en maakt deel uit van het secretariaat van de Geloofsgemeenschap. Hij schrijft mee aan de nieuwsbrieven en het parochiemagazine, beheert het computersysteem en bezorgt ook de nieuwsbrieven. Kortom, hij staat altijd klaar voor de geloofsgemeenschap.

Al ruim 25 jaar is Van Sterkenburg coördinator van de Advent- en Vastenactie, onderdeel van de werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede. Hij organiseert daarnaast de jaarlijkse collecties voor missionarissen en de Missie Verkeersmiddelen Actie.

Hij was onderwijzer van een basisschool in de gemeente Voorst, waar hij de leerlingen vanuit een Christelijke levenshouding bewust maakte van medeleven en solidariteit met minder bedeelde mensen. Vanaf 2006 gaf hij aan de groep jongeren van 9 tot 12 jaar een aantal jaren parochie catechese, ter voorbereiding op het Heilig Vormsel. Ieder jaar werd afgesloten met een uitstapje naar Kevelaer of het Bijbels openlucht museum. In de jaren 70/80 was hij vrijwillig actief als dirigent van het jongerenkoor in de parochie.

Foto: Gemeente Voorst

Gemeente Bronckhorst

Gerard van Heusden

Gerard van Heusden (84) uit Drempt kreeg van burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst een lintje uitgereikt. Hij mag zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Van Heusden was voorzitter van het CDA Hummelo en Keppel en initiatiefnemer van de stichting die wandelpaden in Hummelo en Keppel ontwikkelt en beheert. Ook is hij mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst. Meneer Van Heusden leverde een grote bijdrage aan het verder activeren van het welzijnswerk (onder andere via schuldhulpmaatje en zorgloketten) en spande zich jarenlang in voor het welzijn van oudere en kwetsbare inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Rikie Jansen

Rikie Jansen (74) uit Hummelo is door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Jansen staat bekend als ‘tante Rikie’ al meer dan 25 jaar lang als het boegbeeld van de Zwarte Cross. Ze is daarmee de verpersoonlijking van alles waar de Zwarte Cross en de Achterhoek voor staan: saamhorigheid, tolerantie, nuchterheid, gezelligheid en een lach! Dit doet zij op geheel eigen wijze en volstrekt unieke manier. Jansen is een groot voorvechtster van de Achterhoekse taal en in samenwerking met de Ideefabriek Achterhoek zijn twee verhalenboeken verschenen waarvan één in 2017 bekroond is tot het beste boek van de Achterhoek en Liemers. Daarnaast bezoekt zij regelmatig scholen om aan klassen te vertellen over de Achterhoek en het belang van de Achterhoekse taal.

Foto: Liesbeth Spaansen

Gemeente Brummen

Marcel Elshof

Marcel Elshof (55) uit Eerbeek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen speldde hem het bijbehorende lintje op. Elshof zet zich al vele jaren in als vrijwilliger voor de motorsport: als bestuurslid van TC Apeldoorn en als trial official bij NK Jeugd Trial. Hij wordt zeer gewaardeerd binnen zijn eigen club, maar ook tot ver daarbuiten.

Foto: Gemeente Brummen

Pé Hillebrink-Plant

Pé Hillebrink-Plant (85) uit Eerbeek kreeg een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hillebrink zet zich al jaren in voor de ouderen in Eerbeek. Zij heeft oog en zorg voor naasten zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Vanaf 1995 was ze de drijvende kracht bij ouderenvereniging ANBO Eerbeek, dat in 2017 overging in Vereniging Ouderbelang Eerbeek. Zij is vicevoorzitter en beheert het ledenbestand. In het verleden was zij voor verschillende verenigingen actief als vrijwilliger, zoals bij het Nationaal Ouderenfonds, Vereniging Vrouwen van Nu en bij de Protestantse gemeente Eerbeek.

Foto: Gemeente Brummen

Gerard Klein Heerenbrink

Op Kasteel Engelenburg in Brummen kreeg Gerard Klein Heerenbrink (72) uit Brummen een lintje opgespeld door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Klein Heerenbrink zet zich al jaren in voor de kegelsport in diverse commissies en dat voor vele uren per week, ook landelijk. Hij is enorm betrokken bij de Brummense gemeenschap, zet zich in voor alles rondom de AED’s en is zelf ook oproepbaar voor een reanimatie. Hij zet zich voor meer dan 100 procent in voor de goede zaak.

Foto: Gemeente Brummen

Frederike van Nieuwenhuizen

Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen overhandigde Frederike van Nieuwenhuizen (61) uit Eerbeek een koninklijke onderscheiding op Kasteel Engelenburg in Brummen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Nieuwenhuizen zet zich al vele jaren in voor de Kiboe, de kinderboerderij in Eerbeek. Ze is zeer betrokken bij het wel en wee van de dieren, de vrijwilligers en alles wat er nog meer voorbij komt aan activiteiten. Verder is ze actief voor de Oranjevereniging Eerbeek, bestuurslid van de Alvis Owner Club en van Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek.

Foto: Gemeente Brummen

Hermien Olthof-Weijers

Hermien Olthof–Weijers (57) uit Leuvenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen speldde haar het bijbehorende lintje op tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Engelenburg in Brummen. Olthof zet zich al vele jaren in voor volwassenen en kinderen met een beperking, zowel in haar werk op de paardenmanege als bij de rijvereniging. Ze is een echte verbinder. Het organiseren van familiedagen, het bevlogen en deskundig instructies geven en het betrekken van vele jonge vrijwilligers zijn enkele activiteiten die genoemd en geroemd worden.

Foto: Gemeente Brummen

Jos Punt-Bergboer (76 jaar), Eerbeek

Jos Punt-Bergboer (76) uit Eerbeek kreeg een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jos Punt staat altijd klaar voor iedereen. Niets is haar teveel. Naast haar activiteiten bij diverse instanties, zoals Unicef, Wereldwinkel, Veilig Verkeer Nederland en IVN Natuureducatie, is ze mantelzorger voor haar man, doet ze boodschappen voor medebewoners van het appartementencomplex, biedt ze een luisterend oor, legt contacten en heeft aandacht en oog voor de ander. Ze is kortom iemand met een groot hart, sociaal en verbindend.

Foto: Gemeente Brummen

Gemeente Doesburg

Ali Baş

Ali Baş (48) uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar van de gemeente Doesburg speldde hem de Koninklijke onderscheiding op in de Anadolu Moskee. Baş zet zich ruim achttien jaar belangeloos in voor de gemeenschap. Hij is penningmeester bij de ISN Anadolu Moskee Doesburg en heeft de financiële zaken verzorgd, zoals leden- en overige administratie, belastingzaken en dergelijke. Naast deze functie heeft Baş ook deelgenomen aan de projectgroep tijdens het verbouwen van de Doesburgse Moskee in de jaren 2000 tot 2005 en 2020 tot 2022. Hij was ook een periode vice-voorzitter voor de ISN Anadolu Moskee Doesburg, dat jaarlijks diverse activiteiten organiseert voor leden en niet-leden, moslims en niet-moslims. Volgens velen is de heer Baş een steunpilaar voor moskee, die vooral op de achtergrond opereert. Hij wordt hiervoor erg gewaardeerd.

Foto: Hanny ten Dolle

Reinier Brinkhorst

Uit handen van burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar van de gemeente Doesburg kreeg Reinier Brinkhorst (68) uit Doesburg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Brinkhorst zet zich al 38 jaar belangeloos in voor de gemeenschap om zijn kennis en ervaring te delen, onder meer bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) waar hij kaderlid was en vier jaar lid van de Bondsraad, het hoogste orgaan van FNV Bouw. In 1985 werd hij gekozen in het bestuur van de Bouw- en Houtbond, afdeling Dieren. Van 1987 tot 2022 was hij vice-voorzitter respectievelijk voorzitter en de initiator van het bondskantoor in Dieren. Tevens was hij de drijvende kracht achter de fusie van de afdelingen Dieren, Rheden, Doesburg, Loenen en Eerbeek tot FNV afdeling Dieren-Doesburg 2000 en vervolgens eerste voorzitter. Ook was hij vier jaar actief als lid van de Bondsraad, dat het beleid bepaalde en het bestuur controleerde.

Daarnaast is hij al 25 jaar vrijwilliger bij de Hengelsport Vereniging Doesburg. Hij was onder andere bestuurslid, wedstrijdcommissaris binnen de vereniging en de lokale trekker van het landelijke project Samen Vissen voor ouderen en mensen met een beperking. Ook was hij afgevaardigde bij het overlegplatform, relatiebeheerder grondeigenaren rivieren en kanalen.

Foto: Hanny ten Dolle

Johan Schovers

Johan Schovers (80) uit Doesburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar speldde hem in restaurant Grotenhuys de bijbehorende versierselen op. Schovers deed en doet al meer dan dertig jaar vrijwilligerswerkbij diverse verenigingen en instanties van onder meer de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), waar hij zich onafgebroken inzet als kaderlid bij de belastingservice. Bij Caleidoz welzijn van iedereen biedt hij al jaren zijn hulp aan. Voorheen deed hij dit als Ouderenadviseur en bij het Digitaal Café, nu is hij behulpzaam bij de Formulierenbrigade en checkt hij of er recht is op financiële voorzieningen en helpt hij bij het aanvragen en regelen daarvan. Ook bij de Senioren Vereniging Doesburg en omstreken (SVDeo) is hij actief als penningmeester en webmaster. Hij was medeoprichter van deze vereniging. En sinds eind 2022 is hij bestuurslid van Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys.

Foto: Hanny ten Dolle

Gemeente Rheden

B. C. M. M. Hanssen–van Hesteren

Mevrouw Hanssen-van Hesteren uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde haar het bijbehorende lintje op. Door de jaren heen heeft mevrouw Hanssen-Van Hesteren zich met volle overgave, plezier, liefde en humor ingespannen voor anderen. Zo heeft zij met veel gedrevenheid meegewerkt aan het project Van Luchtkasteel Tot Dassenburcht (VLTD), waarbij kinderen onbevangen de natuur ontdekken en bovendien hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit ontwikkelen en daarbij respect voor natuur en cultuur krijgen. Mevrouw Hanssen weet als geen ander kinderen enthousiast te maken.

Foto: Theo Jansen

Kees van den Haak

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden mocht een koninklijke onderscheiding uitreiken aan Kees van der Haak uit Rheden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van den Haak is sinds jaar en dag actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo zet hij zich onder andere in voor het Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden. Hij was nauw betrokken bij de realisatie van het dorpshuis in 2012 in samenwerking met en op initiatief van Rhedens Dorpsbelang. Het dorpshuis neemt een belangrijke, maatschappelijke en centrale plek in binnen het dorp Rheden. Daarnaast is Van den Haak al zo’n 7 jaar vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Rheden en is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van de stichting Schuldhulpmaatje Rheden-Rozendaal.

Foto: Theo Jansen

Eesje Arentshorst-Lammerink

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden verraste Eesje Arentshorst-Lammertink uit Dieren met een bezoek om haar een koninklijke onderscheiding uit te reiken. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Arentshorst – Lammerink is al meer dan vijftig jaar actief in het maatschappelijke leven in Dieren. Sinds 1995 is zij nauw betrokken bij de Gelreband als muzikant, lid van de barcommissie, muzikant bij het leerlingenproject ‘Er zit muziek in iedere groep’, lid van de jubileumcommissie en bij het onderhoud van het clubgebouw. Zij was ruim achttien jaar penningmeester van de Gelreband. Daarnaast is Eesje Arentshorst – Lammerink ruim zes jaar actief als Home-Start vrijwilligster bij Humanitas, waar zij ouders versterkt in hun opvoedvaardigheden en hun praktische ondersteuning biedt om een beetje lucht te krijgen in lastige situaties. Ze promoot Home-start door het geven van presentaties en interviews.

Foto: Theo Jansen

Jack van der Hoeven

Jack van der Hoeven uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden speldde hem het bijbehorende lintje op in La Maison du Steeg in De Steeg. Van der Hoeven heeft in 2004 aan de wieg gestaan van de oprichting van een Cliëntenadviesraad voor de Stichting ARTI. Hij heeft zich al decennialang ingezet om de stem van de (kanker)patiënt te laten horen in de medisch specialistische gezondheidszorg. Hij doet dit op bijzondere wijze en zijn verbindende en diplomatieke kwaliteiten komen hier zeker goed van pas. Het patiëntenbelang en -perspectief stond en staat altijd voorop. Ook bij de Stichting Innoforte stond het cliëntenbelang altijd voorop bij Van der Hoeven. Als onafhankelijk voorzitter bouwde hij bruggen en zorgde hij voor eenheid. Binnen de Vereniging van Eigenaars Emmabrug staat de heer Van der Hoeven bekend als enthousiast en iemand die met verve en onuitputtelijke energie zich inzet voor de bewoners en eigenaren en altijd voor ze klaar staat.

Foto: Theo Jansen

Gemeente Zevenaar

Adri van Ooijen

Adri van Ooijen uit Angerlo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lucien van Riswijk van de gemeente Zevenaar bracht hem, in verband met vakantie, telefonisch op de hoogte. Van Ooijen is voorzitter van de Stichting De Maasmeanders, een samenwerking van recreatieondernemers in het buitengebied aan de Maas. Hij is oprichter en voorzitter van de Stichting Meerwaarde Maas & Waal te Druten. De stichting heeft als doel de verbinding en samenwerking in de regio Maas en Waal te stimuleren. Zo werd het koken door leerlingen van de lagere school voor ouderen opgezet, als ook een Repaircafé en technieklessen voor kinderen in het primair onderwijs. Van Ooijen gaf leiding aan de doorontwikkeling van de technieklessen tot de oprichting van de Stichting

Stimulering Techniek (het Techlokaal genoemd), dat als doel heeft jongeren te enthousiasmeren voor een technisch vak. De heer van Ooijen was daarnaast de oprichter, voorzitter, secretaris en penningmeester van de ondernemersvereniging De Gouden Ham te Appeltern.

Meer foto's

Truus Hermkens - Susanne Jansen

Diny Slief-Verwaijen - Gemeente Voorst

Hans van Sterkenburg - Gemeente Voorst

Hermien Olthof - Weijers - Gemeente Brummen

Frederike van Nieuwenhuizen - Gemeente Brummen

Gerard Klein Heerenbrink - Gemeente Brummen

Jos Punt - Bergboer - Gemeente Brummen

Marcel Elshof - Gemeente Brummen

Pé Hillebrink - Plant - Gemeente Brummen

Rikie Jansen - Liesbeth Spaansen