Kinderkledingbeurs Rheden al dertig jaar een begrip

RHEDEN – Wie (jonge) kinderen heeft en in Rheden woont, heeft de afgelopen jaren vast een keer de kinderkledingbeurs bezocht. Ook dit voorjaar, op 15 april, kunnen ouders en kinderen er weer terecht om mooie items te scoren. De beurs wordt al sinds het begin van haar bestaan gerund door bevlogen vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers is Corry Elderman. Zij is sinds het begin betrokken bij de beurs en helpt nog steeds vol enthousiasme mee.

Het idee voor de kinderkledingbeurs is ontstaan tijdens een van de speelochtenden voor kleine kinderen in het Klokhuis in Rheden. Corry Elderman ging er naartoe met haar tweede zoon, die toen nog niet naar school ging. “Samen met vier dames die daar ook met hun kinderen kwamen, bedacht ik dat het wel leuk zou zijn om een kinderkledingbeurs te beginnen. Er kwamen daar ook best wat moeders met een kleine beurs en in de jaren 90 kwamen hier ook de eerste asielzoekers, dus we dachten dat er wel animo voor zou zijn.” Dus zo geschiedde: de eerste kinderkledingbeurs was een feit. Corry vertelt: “Het was toen nog in het Klokhuis, dat later werd afgebroken. Iedereen hielp mee, tot de schoonmaaksters aan toe!”

Groei

Al snel besloten de dames, inmiddels was de groep vrijwilligers uitgegroeid tot zo’n tien á twaalf vrouwen, dat de beurs twee keer per jaar moest plaatsvinden, zowel in het voorjaar als in het najaar. Toen het Klokhuis werd afgebroken, verhuisde de beurs naar Rhederhof. “Daar verkochten we nog veel meer, want de ouderen van Rhederhof kwamen ook lekker shoppen voor hun kleinkinderen!”, zegt de vrijwilliger van het eerste uur lachend. Rhederhof werd te klein en de organisatie moest op zoek naar een grotere locatie. Al snel kwam het clubgebouw van Tafeltennisvereniging Slagvaardig in beeld. “Daar hadden we genoeg ruimte voor heel veel kleding én speelgoed”, vertelt Corry. Jarenlang wisten vele trouwe beursbezoekers dan ook de weg naar de tafeltennisvereniging te vinden. “Altijd is de kinderkledingbeurs twee keer per jaar doorgegaan, tot de coronacrisis om de hoek kwam kijken. Gelukkig kunnen we dit jaar weer van start,” aldus Corry.

Goede doelen

Naarmate de kinderkledingbeurs groter werd, hielden de vrijwilligers steeds meer geld over na aftrek van de kosten. “Daar konden we kassa’s en kledingrekken van aanschaffen. We verdienden op een gegeven moment best wat geld met de beurs”, vertelt Corry. Het geld dat verdiend wordt, verdwijnt natuurlijk niet in de zakken van de vrijwilligers. “We hebben natuurlijk geld nodig om de onkosten te kunnen vergoeden. De rest doneren we altijd aan goede doelen in de regio, die betrekking hebben op kinderen.” Overgebleven kleding gaat naar de kledingbank in Arnhem.

Nieuwe locatie

Of de vrijwilligers ook de aankomende editie weer genoeg overhouden om te kunnen doneren, is de vraag. “Dit jaar is de beurs op een nieuwe locatie: het Dorpshuis in Rheden. Hopelijk weet de beurs ook nu weer veel bezoekers te trekken!” De beurs duurt van 10.30 tot 13.00 uur.

Tot aan de laatste beurs hebben kledingverkopers enveloppen met prijskaartjes bij de winkel Elderman kunnen halen. De komende beurs gaat voor het eerst digitaal. Belangstellenden kunnen hun prijskaartjes opvragen via kinderkledingbeursrheden@gmail.com.

Foto: Peter Kars