Kermis en muziek op Dierens oranjefeest

DIEREN – Vijf dagen lang is het feest op het Ericaplein in Dieren. De Dierense Oranje Stichting heeft weer een mooi feestprogramma opgesteld met kermis, activiteiten en veel muziek.

De kermis wordt woensdag 26 april geopend door wethouder Ronald ter Hoeven en een look-a-like Willem. Vanaf dan zijn de attracties ook geopend. De kermis is dagelijks geopend van 13.00 tot 23.00 uur en op Koningsdag zelfs van 10.00 tot 23.00 uur.

Activiteiten

Koningsdag staat in het teken van het vogelschieten, dat om 10.30 uur begint. De vrijdag 28 april is omgedoopt tot familiedag. Er zijn leuke activiteiten voor de kinderen en er is korting op alle attracties. Op zaterdagavond om 22.00 uur is er een spetterend vuurwerk te zien. De zondagmiddag is kindermiddag. Dan worden onder andere de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd. Op alle basisscholen zijn kleurplaten uitgedeeld, die kunnen worden ingeleverd op de kermis. Er zijn veel leuke prijsjes te winnen en voor alle winnaars is er een bon voor een lekker ijsje van Udine.

Muziek

Een uitgebreid muziekprogramma hoort bij de Dierense kermis. Woensdag 26 april is er muziek van Marcus & Taylor. Op Koningsdag donderdag 27 april is het Dierens Piraten Festijn met verschillende Hollandse artiesten. Vrijdag 28 april staat Seven Days Music op het podium. Zaterdag 29 april is het de beurt aan Hike en op zondag staat de Dierense Bram Boender op het podium.