Jubileumconcert Phoenix in Vuur en Vlam

BRUMMEN – Vrouwenkoor Phoenix uit Brummen vierde haar 40-jarig jubileum met een groot jubileumconcert op zaterdag 15 april, in de Sint Pancratiuskerk in Brummen. Er was gekozen voor de concertnaam ‘Phoenix in Vuur en Vlam’. Het was een spetterende avond met veel muzikaal vuurwerk.

Tijdens de binnenkomst in een overweldigend versierde kerk vol kartonnen vlammen, werd het publiek al verrast door het koperensemble van het Harmonie Orkest Brummen, onder leiding van Erik van Hierden. Het koor startte na opkomst met lijflied ‘Viva Tutte le Vezzose’ , leve alle vrouwen. Voorzitter Marit Welmers benadrukte tijdens haar voorwoord nog eens hoe bijzonder het is dat het koor al veertig jaar bestaat: “Veertig jaar, er is zo veel gebeurd, mensen komen en gaan, maar ook zijn er vier vrouwen al vanaf het eerste uur lid.” Ze doelde met deze woorden op Wicha, Edith, Hennie en Marjan.

De woorden die in al die jaren van toepassing zijn op ons koor zijn: zingen, verbondenheid, troost en blijdschap. Ik ben er trots op om voorzitter van dit koor te mogen zijn.” Het koor knalde vervolgens ‘We’re gonna put on a show’ eruit, onder leiding van dirigent Alyde Touwen en pianiste Tatiana Laryna.

Solisten

Soliste Jacqueline Bosch was ook uitgenodigd voor de concertavond. Zij startte in 1997 als sopraan bij Phoenix en zong daarna bij diverse opera-, operette-, musical- en oratoriumgezelschappen. Jacqueline en het koor zongen samen een paar prachtige nummers zoals ‘I Feel Pretty, When You Believe’ en ‘Steal Away’. Ook solo maakte ze diepe indruk met het ‘Viljalied’ uit ‘Die Lustige Witwe’, ‘Easy on me’ met pianist Dennis Leeflang en ‘Summertime’. Ook dirigent Alyde Touwen liet als solist van zich horen. Ze zong ‘Love changes everything’ en een lang, daverend applaus volgde.

Het koperensemble deed niet onder voor het zanggeweld en liet ook horen wat ze in huis had met nummers zoals ‘Comedy Tonight’, ‘Lost Lady Found’, ‘Lord Of the Dance’ en ‘Con Te Partiro’. Het slotlied ‘Thank You For The Music’ met alle zangeressen, muzikanten en alle bezoekers was een waardige afsluiter. Er werd nog lang enthousiast nagepraat tijdens de afterparty.

