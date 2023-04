Jubileum Gymnastiekvereniging SCS Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – De Gymnastiekvereniging SCS Laag-Soeren bestond op zaterdag 4 maart 60 jaar. Dit jubileum werd groots gevierd, met een high tea bij de Peerdestal in Ellecom. Veertig dames en heren genoten van verschillende theesoorten, zoete lekkernijen en een gevarieerd hartig buffet.

Eén van de dames die vanaf het begin bij de vereniging betrokken is, gymt elke woensdagochtend nog steeds fanatiek mee. Met 92 jaar is Sini de Beurs misschien wel de lenigste van de hele vereniging. Voorzitter Sandra Zittersteijn mocht haar huldigen voor haar 60-jarig lidmaatschap. Als erkenning is Sini uitgeroepen tot erelid, een benoeming waar zij zichtbaar blij mee was.

Ook werd Astrid van Hierden in het zonnetje gezet. Astrid is vanaf het begin bij de vereniging betrokken als vrijwilliger. Jarenlang heeft zij de lessen voor de allerkleinsten en de volwassenen gegeven. Als dank kregen beide dames een mooie bos bloemen.

Geschiedenis SCS

Op 4 maart 1963 dacht een aantal dames uit Laag-Soeren: er is voetbal voor de mannen, maar voor de dames is er geen sport. Dat moet en kan anders, vonden zij. Zo waren het de dames die het eerste zaadje plantten voor de gymnastiekvereniging. Omdat het in die tijd niet zo maar mogelijk was om een eigen vereniging op te starten, zijn de dames aangesloten bij SCS Voetbalvereniging Laag-Soeren, in ruil voor het schoonmaken van de kleedkamers. Hierdoor heeft de gymnastiekvereniging verschillende locaties gehad, waar jong en oud de hele woensdagmiddag genoten van spel en beweging. De laatste twaalf jaar is de vereniging gevestigd in ’t Sprengenhus. Met 44 actieve leden is het nog steeds de grootste vereniging van Laag-Soeren.

Mensen die zich aan willen sluiten bij de gymvereniging, kunnen contact opnemen met de secretaris van de gymvereniging via hennykok49@gmail.com.

