Gemeente Brummen wil woningbouw versnellen

BRUMMEN/EERBEEK – De gemeente Brummen wil voor 20303 1250 woningen gebouwd hebben. Verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer noemt dit een stevige ambitie. “Het betekent dat we moeten zorgen voor een versnelling als we dit aantal in de komende acht jaar willen bereiken.” Hoe de wethouder dit denkt te doen, is vastgelegd in de ‘Routekaart Wonen’, die dinsdag 4 april door het college werd vastgesteld.

“De woningnood in ons land is groot. En ook in de gemeente Brummen zijn er veel mensen dringend op zoek naar een nieuwe woning”, licht Timmer toe. Waar het laatste onderzoek naar de woonbehoefte in 2018 nog liet zien dat er in Brummen 900 woningen extra nodig zijn, is de urgentie voor woningbouw alleen maar toegenomen. “We hebben daarom in de regio afgesproken dat Brummen in de periode 2020-2030 streeft naar de bouw van 1250 nieuwe woningen.”

Hoe dit moet gebeuren, is vastgelegd in de ‘Routekaart Wonen’. Deze routekaart bestaat uit acties, waarbij bij elke actie wordt ingegaan waarom de gemeente dit doet, hoe zij dat gaat doen en de geschatte inzet. Onderdeel van deze routekaart is onder andere het aanstellen van een regisseur woningbouw, die van begin tot eind betrokken is bij de woningbouwprojecten, maar ook het lanceren van een speciale webpagina voor woningbouw-initiatieven, de inzet van een verhuiscoach en het toepassen van een nieuwe toetsingskader Woningbouw.

Voorrang voor grote projecten

De gemeente Brummen heeft een compleet nieuw beleid ontwikkeld om de woningbouw te versnellen. Zo krijgen woningbouwprojecten met grotere aantallen voorrang. Denk hierbij aan projecten meer meer dan honderd huizen. De kleine projecten komen op een wachtlijst te staan. Twee keer per jaar komt er een moment waarbij particuliere initiatieven worden beoordeeld. “We kijken hierbij of deze projecten haalbaar zijn en of ze van toegevoegde waarde zijn. We kijken dus niet meer elke week of elke dag naar deze initiatieven. Met deze keuze besparen we veel tijd en kunnen we echt versnellen”, aldus Timmer. In uitzonderlijke gevallen kan hier toch van worden afgeweken. “Mocht het nou nét het antwoord zijn op een probleem waar wij als gemeente het antwoord niet op kunnen vinden, dan kijken we er wel naar.”

Juiste woning

“Maar ook is het erg belangrijk dat we woningen gaan toevoegen waar ook echt behoefte aan is”, gaat Timmer verder. “Met de Routekaart Wonen gaan we dus ook sturen op de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek.” De gemeente Brummen zet vooral in op sociale huurwoningen, midden-huur woningen, betaalbare koopwoningen en levensloopgeschikte woningen voor doorstroming. Minder op duurdere koopwoningen. De woningen zullen zo gebouwd worden dat ze geschikt zijn voor één- à tweepersoonshuishoudens. Duurzaamheid is belangrijk voor deze woningen, maar ook de betaalbaarheid.

Ook zijn er afspraken dat als een particulier sociale huurwoningen bouwt, deze minimaal voor 25 jaar aangeboden moeten worden in de sociale huursector. Bij midden-huur woningen geldt een termijn van minstens 10 jaar. Dit om te voorkomen dat ze op korte termijn naar andere doelgroepen gan. In dit nieuwe beleid worden ook regels vastgelegd met betrekking tot de maximumprijs van koopwoningen en de doelgroep waarvoor gebouwd wordt.

Communicatiemiddel

Naast al deze doelstellingen is de Routekaart vooral ook een belangrijk communicatiemiddel. “Zowel voor onszelf, als voor woningzoekenden en initiatiefnemers voor woningbouw. We geven we helderheid over de kaders die we stellen. We lanceren een speciale webpagina over deze spelregels, maar met een online formulier dat initiatiefnemers kunnen indienen. Dit heeft als voordeel dat een bouwer vanaf het begin helder heeft waaraan een plan moet voldoen. Ook dit draagt bij aan een snellere procedure. Vaak zie je dat plannen half worden ingeleverd. Hopelijk kunnen we dat op deze manier voorkomen,” aldus Timmer.

Nieuwe locaties

Waar in de gemeente precies welke woningen komen, volgt in de komende jaren.“We zijn op dit moment heel concreet bezig met woningbouw én planvorming bij de wijk Elzenbos in Brummen. En ook starten we met het maken van een plan voor de invulling van het Burgersterrein in Eerbeek,” vertelt Timmer.

Om ook voor de middellange en langere termijn nieuwe woningen te kunnen bouwen, wordt er actief gezocht naar nieuwe locaties. Zo heeft het college eerder dit jaar na een grondige analyse drie locaties in Brummen en Leuvenheim aangewezen voor mogelijke toekomstige woningbouw. Nog deze maand neemt de gemeenteraad een besluit om het voorkeursrecht dat op deze percelen is gevestigd, te bekrachtigen. Door een voorkeursrecht heeft de gemeente het eerste recht van aankoop wanneer de eigenaar tot verkoop over wil gaan.

De routekaart wonen is te vinden door op brummen.nl te zoeken naar routekaart wonen.