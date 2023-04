Gemeente Bronckhorst breidt zorg voor jongeren uit

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat samen Interimbureau Koopman de zorg voor jongeren uitbreiden en doorontwikkelen. Dit gebeurt in de pilot ‘Preventief, flexibel en nabij voor jongeren en jongvolwassenen’ in de periode 2023 – 2026.

Met de pilot zet de gemeente een stap voorwaarts in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen en hun gezinnen. Dit doet zij door het versterken van preventie in het jongerenwerk, het regelen van laagdrempelige en passende zorg en ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen en voor continuïteit in de begeleiding te zorgen zodra een jongere 18 wordt. Met preventie en vroegsignalering verwacht de gemeente Bronckhorst dat minder jongeren en jongvolwassenen en hun gezinnen gebruik hoeven te maken van zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp. Wethouder Evert Blaauw van Zorg: “Het gaat goed met veel jongeren en jongvolwassen in Bronckhorst. Maar voor een bepaalde groep jongeren zijn er ook zorgen. Als er problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn en laagdrempelig passende zorg en ondersteuning aan hen bieden.”

De pilot is voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar oud, die door een combinatie van problemen op verschillende leefgebieden, het risico lopen om de aansluiting met school, werk, gezin, samenleving te verliezen bij wie beginnende problematiek is gesignaleerd ofwel problematiek al ver is geëscaleerd maar de reguliere jeugdhulp geen of moeizaam een ingang vindt.