Fietsende zangers te zien bij uitvoering Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – Op de komende uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor uit Oosterhuizen op zaterdag 22 april krijgt het publiek een paar extraatjes voorgeschoteld. Het duo ‘Een en Ander’ gaat het publiek verrassen met zang, muziek en voordrachten. Maar ook zullen de bezoekers genieten van een korte leuke videofilm die op een groot scherm in het Boshuis wordt vertoond. De zangers zijn figuranten in een kort filmpje, getiteld ‘Gezelle’, dat onlangs is gemaakt door Pascal Goudkuil.

Dirigent Theo Uijttenboogaart is druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Hij wil het koor prima laten presenteren. Er is voor gekozen om ook een paar gezellige medleys te zingen. De bezoekers zullen in de liedjes vaak bekende melodieën herkennen, zoals in het nieuwe liedje ‘Marmer steen en iezer brèèkt’, waarmee het koor opent na het welkomstlied. Nieuw is ook een lied ‘Op de fiets’. Voor de vele fietslustigen zal de tekst zeker aanspreken. Er is ook gevraagd naar liedjes uit de repertoire van het koor, zoals ‘Darp aan de rivier’, ‘Smiet de olde pruttel weg’ en ‘Hoe laat is het toch’.

Bij het instuderen van het liedje over het gezellige fietsen met de E-bike ontstond het idee om een film te maken met fietsende koorzangers. De tekst van het liedje ‘Gazelle’ wilde men in beeld brengen. Het bestuur vond filmer Pascal Goudkuil bereid om de film op te nemen. Voorzitter Jan Muller heeft zich tot het uiterste ingespannen om tijdens de opnamedag alles in Klarenbeek te regelen. Op verschillende locaties aan de Landweg en omgeving werden beelden gemaakt van fietsende zangers. Ook met pech onderweg, waarbij Louis Kolkman van rijwielzaak Wolters hulp bood. Terwijl het koor zingt tijdens het concert krijgt het publiek deze fraaie beelden te zien.

Na het koor verzorgen Erik Knoef en Anita Oldenhave optreden. Als duo ‘Een En Ander’ kunnen zij het publiek prima vermaken. Knoef heeft er al 25 jaar ervaring op zitten met zijn broer in het duo HoeZo!? Anita is comédienne en bijzonder muzikaal. Zij bespeelt diverse instrumenten. Erik en Anita zingen in alle talen, maar grotendeels in het dialect. De uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor wordt samen met het duo afgesloten met het bekende lied van Boh foi Toch: ‘Berend van Kuperiej’.

De uitvoering begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar bij Primera De Damper in Beekbergen, Tankstation DCO in Klarenbeek, Tankstantion DCO in Twello, M. Kobussen aan de Droefakkers 3a in Loenen, 0550-5051558 en bij Ton Tijhof, Dorpstraat 30a in Beekbergen. Telefonisch reserveren kan via 055-5062289.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Jan Muller heeft pech onderweg met zijn E-bike. Louis Kolkman biedt hulp.