Emmaüs-lezing over ‘Dominicaanse spiritualiteit’

DIEREN – Dominicaan Henk Jongerius spreekt op donderdag 13 april in de Emmaüskerk in Dieren. Hij vertelt dan over de spiritualiteit van de ‘orde van de predikers’, zoals de officiële benaming van de Dominicanen luidt.

De Orde van Predikers is gesticht in het jaar 1216, met als doelstelling een gezelschap van rondtrekkende predikers te zijn. De stichter van de Orde, de uit Spanje afkomstige Domingo de Guzman, had op een tocht naar Denemarken kennisgemaakt met de zogenaamde Katharen. Hij was getroffen door hun gebrek aan geloofskennis en wilde door prediking een bijdrage leveren aan de verdieping van hun geloof.

De Orde verspreidde zich al zeer snel over heel Europa en heeft belangrijke geleerden als Thomas van Aquino en Albertus de Grote voortgebracht, maar ook mystici als Meester Eckhart, Johannes Tauler en Heinrich Seuse en broeders die zich met succes verzetten tegen de slavernij in Zuid-Amerika. In Nederland was met name Edward Schillebeeckx een belangrijk theoloog ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie.

Henk Jongerius wil op de avond in Dieren het belang van de Dominicaanse traditie naar voren brengen en spreekt over haar bijdrage aan de geloofscultuur van vandaag. Jongerius (1941) maakt zelf deel uit van de Orde en woont in het Dominicanenklooster in Huissen. Hij is werkzaam in de bijbels theologische toerusting, liturgische vorming en is ook meditatieleraar. Hij publiceerde, naast verscheidene artikelen, vele liturgische en meditatieve teksten, liederen en gebeden

De lezing in de Emmaüskerk begint om 20.00 uur. Om de kosten te dekken wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.