Eerste Oekraïners gearriveerd in De Roskam

RHEDEN – Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing, zijn vrijdag 14 april de eerste dertig Oekraïners ontvangen in De Roskam in Rheden. In het voormalig hotel is ruimte voor 250 ontheemden, die hier in de komende maanden in zullen trekken. Burgemeester Carol van Eert is blij dat de gemeente Rheden een goede locatie heeft gevonden om Oekraïense vluchtelingen op de lange termijn te kunnen opvangen. “De kamers zijn comfortabel genoeg om een paar jaar te kunnen verblijven.”

Hotel de Roskam stond al een aantal jaren leeg. De eigenaar overleed en zijn erfgenamen konden geen exploitant vinden om het hotel nieuw leven in te blazen. Eigenaar en gemeente kwamen samen tot een huurovereenkomst voor de komende twee jaar, met optie tot verlenging. De eigenaar heeft de verbouwing gedaan, die deels wordt vergoed vanuit het Rijk. Alle overige kosten krijgt de gemeente vergoed.

Het eerste deel van de werkzaamheden is afgerond, de bestaande hotelkamers zijn opgeknapt en er is een groot aantal keukens gerealiseerd, zodat ieder zelf kan koken. Het zwembad is omgebouwd tot wasruimte.

Aan het oude deel van het hotel wordt nog gewerkt. Dit moet in augustus klaar zijn om vluchtelingen te herbergen. Ook het koetshuis is opgeknapt. Dit wordt gebruikt als gemeenschapsruimte, waar activiteiten worden aangeboden.

De burgemeester is heel tevreden over de opvang: “We wilden een duurzame locatie, waar mensen langer kunnen blijven en niet steeds weer weg moeten. Ze mogen natuurlijk niet verbouwen, maar kunnen hun kamer inrichten zoals ze willen en er hopelijk een eigen plekje van maken.”

Fases

De in totaal 250 vluchtelingen zullen in fases arriveren, zodat er voldoende tijd en ruimte is om hen in te schrijven en wegwijs te maken. Van Eert verwacht dat 70 tot 80 procent van de mensen die hier komen wonen, rechtstreeks uit Oekraïne komt. Ze krijgen eten tot ze hun eerste leefgeld ontvangen en er staat hulp klaar bij het zoeken naar een school voor de kinderen of een huisarts als er medische vragen zijn. Leenfietsen staan klaar om vervoer te bieden.

Van Eert verwacht dat de meesten van hen snel een ‘heel gewoon’ leven zullen leiden: “Overdag aan het werk en ’s avonds hier om te eten en te slapen.” Zo gaat het volgens hem ook op de twee opvanglocaties in Velp, waar in totaal zo’n zestig personen wonen. Ook denkt de burgemeester dat de nieuwe bewoners enthousiast aan de slag zullen gaan met vrijwilligersklussen die er te doen zijn. “Mensen willen graag iets te doen hebben. Dus wie niet werkt, kan aan de slag met bijvoorbeeld het tuinonderhoud of de afwas.”

Huisdieren

Met de eerste vluchtelingen komen ook de eerste huisdieren naar Rheden. De begeleiding vraagt om spulletjes om ook deze dieren te kunnen huisvesten. “We weten dat er in ieder geval al katten, konijnen en een schildpad onderweg zijn, maar niet of de eigenaren ook alle benodigdheden bij zich hebben”, aldus een van de medewerkers. Ze vraagt hulp, iedereen die iets voor de dieren kan missen – huisvesting, voer of anderszins – kan zich melden via roskam@rheden.nl.

