Een Stief Kwartiertje: Nieuwe romance

Het wordt gebracht als een bijzonder fenomeen in onze regio: gemeenten gaan op zoek naar haar inwoners. Nu zult u zeggen dat het niet bijzonder is, omdat gemeenten worden geacht het bestaan van haar inwoners te kennen, want gemeenten bestaan nu eenmaal bij de gratie van hun burgers. De opzet is dat het hernieuwde contact met inwoners het rode vakje op het stembiljet moet overstijgen. In Rheden en Brummen verlaten ambtenaren en raadsleden het gemeentehuis op zoek naar burgers.

De gemeente Rheden wil met haar inwoners een omgevingsvisie opstellen. Dat is een plan voor de leefomgeving op lange termijn, waarin wonen, werken, ontspanning, cultuur, natuur, landschap, verkeer en vervoer een prominente plaats krijgen. Op al deze onderwerpen worden burgers geacht diep na te denken en gewenste ontwikkelingen te schetsen van nu tot 2040 om vervolgens met een weloverwogen visie het college van B en W en de raad te verrassen. In gezamenlijk overleg moet een goed en samenhangend plan tot stand komen om gezond en CO2-neutraal ons leven in de komende decennia te leiden. In alle dorpen worden bijeenkomsten gehouden als opmaat voor strategische keuzes. Veel huiswerk dus voor alle inwoners, die geacht worden niet te zeuren over het feit dat het rode vakje op het stembiljet juist bedoeld was dat dit nadenken in het gemeentehuis zou gebeuren. Nee, de gemeente is van ons allemaal en dus zijn we allemaal verantwoordelijk voor nu en later.

In Brummen gaat men ook de boer op. Daar heeft een onderzoeksbureau ontdekt dat de relatie tussen de burger en de gemeente nogal wankel is (…) en daarom heeft men relatietherapeuten aangesteld, die men kwartiermakers noemt, in de hoop dat de relatie in huize Brummen erop vooruit zal gaan. De term kwartiermaker suggereert dat het oorlog in Brummen is en de kwartiermakers vooruitgestuurd worden om voorbereidingen te treffen voor een succesvolle eindstrijd, maar het is vredelievend bedoeld, want u moet het overdrachtelijk zien: de kwartiermakers zijn een geheel nieuw fenomeen en gaan dus iets geheel nieuws voorbereiden: echt luisteren naar het volk.

We geven altijd hoog op van ons democratisch bestel, maar dat de sleet er behoorlijk op zit, hebben de provinciale verkiezingen en de vele landelijke crisissen duidelijk gemaakt. Inwoners betrekken bij beleid is altijd lofwaardig, al is het niet iedereen gegeven om tot 2040 vooruit te denken en zeker niet wanneer je nog dagelijks struikelt over allerlei alledaagse problemen. Wanneer we intentieverklaringen van Rheden en Brummen lezen – en die zullen in de rest van de regio niet anders zijn – dan zijn hun hernieuwde pogingen een streven om de toekomst van de gemeente te romantiseren, alles kan beter en mooier. Praten met burgers schept echter verwachtingen, die op hun beurt weer verplichtingen scheppen. In positieve zin noemen we verplichtingen uitdagingen en in negatieve zin dilemma’s, om maar te zwijgen over de betaalbaarheid van die aantrekkelijke, levendige, gezonde, co2neutrale en cultureel hoogwaardige samenleving in de nabije toekomst.

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. De neiging om de toekomst mooier en levendiger te kleuren dan dat die zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal openbaren is dan ook een van de grote valkuilen van de bovengenoemde initiatieven. Nog een andere is de neiging bij veel mensen om niet terug te kijken omdat het als afbrekend wordt gezien, maar juist vooruit want dat is opbouwend. Maar de ervaring leert: een nieuwe romance is pas succesvol als de les van de oude geleerd is.

Desiderius Antidotum